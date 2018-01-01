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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 927928929930

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 135
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Люди наши привыкли постоянно на все жаловаться и прибедняться, но попробуй сейчас заставь кого-то съесть тот хлеб, который все ели в середине 90-х. Когда разрезая кирпич "серого" хлеба можно было легко обнаружить на срезе остатки недостаточно растворившегося черствого хлеба, который пускали на переработку. И ничего, народ покупал и ел.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:52

Так, я надеюсь все модераторы в отпуске ? :)

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baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 15:16

  baraka написав:Так, я надеюсь все модераторы в отпуске ? :)

ЖК Русановская гавань
Видео, панорамы и фото из окна
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/637 ... skaa-gavan

Масштабно в воде ковыряются.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.

Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 15:53

какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:07

  trololo написав:какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра


Какие там цены вообще, прокомментируйте плиз?
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.

Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.
Можно только посочувствовать жителям района
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:15

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.

Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.
Можно только посочувствовать жителям района

у меня там товарищ живёт, так вот он жителей того района называет "спецконтингент"
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.

Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.
Можно только посочувствовать жителям района

у меня там товарищ живёт, так вот он жителей того района называет "спецконтингент"
Тоже небось матпомощь просит, сдавая несколько квартир? Кто тут ещё спецконтингент это вопрос
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:25

  remark написав:
  trololo написав:какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра


Какие там цены вообще, прокомментируйте плиз?


в оп не ходил пока, лун светит 20-22 тгрн
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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