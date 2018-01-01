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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 кві, 2019 16:52
trololo написав: remark написав: trololo написав:
какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра
Какие там цены вообще, прокомментируйте плиз?
в оп не ходил пока, лун светит 20-22 тгрн
Рассрочкой на 60 месяцев туда затащить более, чем реально. Место по сравнению с м.к. хуже будет.
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hume
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