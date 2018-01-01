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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:16
Люди наши привыкли постоянно на все жаловаться и прибедняться, но попробуй сейчас заставь кого-то съесть тот хлеб, который все ели в середине 90-х. Когда разрезая кирпич "серого" хлеба можно было легко обнаружить на срезе остатки недостаточно растворившегося черствого хлеба, который пускали на переработку. И ничего, народ покупал и ел.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 15:51
До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.
Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 30 кві, 2019 15:53
какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 30 кві, 2019 16:07
trololo написав:
какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра
Какие там цены вообще, прокомментируйте плиз?
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remark
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Додано: Вів 30 кві, 2019 16:11
Оранжевый-хит сезона написав:До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.
Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.
Можно только посочувствовать жителям района
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Faceless
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Додано: Вів 30 кві, 2019 16:15
Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.
Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.
Можно только посочувствовать жителям района
у меня там товарищ живёт, так вот он жителей того района называет "спецконтингент"
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 30 кві, 2019 16:24
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.
Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.
Можно только посочувствовать жителям района
у меня там товарищ живёт, так вот он жителей того района называет "спецконтингент"
Тоже небось матпомощь просит, сдавая несколько квартир? Кто тут ещё спецконтингент это вопрос
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Faceless
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Додано: Вів 30 кві, 2019 16:25
remark написав: trololo написав:
какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра
Какие там цены вообще, прокомментируйте плиз?
в оп не ходил пока, лун светит 20-22 тгрн
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 30 кві, 2019 16:52
trololo написав: remark написав: trololo написав:
какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра
Какие там цены вообще, прокомментируйте плиз?
в оп не ходил пока, лун светит 20-22 тгрн
Рассрочкой на 60 месяцев туда затащить более, чем реально. Место по сравнению с м.к. хуже будет.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:48
М.к. это что? Место дичь,но рассчет на метрик. Уверен он будет примерно к сдаче
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