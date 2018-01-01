RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 135
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:54

  Оранжевый-хит сезона написав:До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.

Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.

Учитывая, как они его строят... очень сомневаюсь, что в 21-м домучают.
У стройбанов на котлован ушло больше года. Теперь кран две недели собирали, и так и не собрали до конца. Как доложил мой коллега, что живет на Лесном, работы ведутся на участке по одному-два дня в семидневку, да и то не с утра до вечера.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8215
З нами з: 30.11.11
Подякував: 988 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:02

  hume написав:
  trololo написав:
  trololo написав:какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра




в оп не ходил пока, лун светит 20-22 тгрн

Рассрочкой на 60 месяцев туда затащить более, чем реально. Место по сравнению с м.к. хуже будет.

ИМХО цена оверпрайс, НО "квазиипотека"(рассрочка на 5 лет) днлает свое дело.
Даже страшно подумать куда улетят цены при запуске реальной ипотеки... 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10545
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:23

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Можно только посочувствовать жителям района

у меня там товарищ живёт, так вот он жителей того района называет "спецконтингент"
Тоже небось матпомощь просит, сдавая несколько квартир? Кто тут ещё спецконтингент это вопрос

нет, у него не многодетная семья, ему не нужно кормить и одевать троих детей.
А вы о ком нибудь кроме себя думаете?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19808
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, а как тут относятся к возвращению советского налога на бездетность?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19808
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:52

так само, як налог на Бога атеiстам
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15376
З нами з: 09.03.14
Подякував: 924 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:06

  flyman написав:так само, як налог на Бога атеiстам

Флай, ну у тебя то дети есть. Может и не специально ты то стал отцом.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19808
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:14

та я на совок не дрочу, як дехто
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15376
З нами з: 09.03.14
Подякував: 924 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:23

а ти 3х наклепав спецiально, для матпомощi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15376
З нами з: 09.03.14
Подякував: 924 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:26

... якщо його замінять замість податку на депо - я ЗА!!!)))

... цитата з Вікіпедії:
Налог на бездетность ... Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6197
З нами з: 19.10.15
Подякував: 424 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:55

ще один люмпен - халявщик - любитель шари - зелярчик, 75%ний

як писав в полiт темi : кореляцiя мiж совкодрочерством та зефiльством статистично вiрна
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15376
З нами з: 09.03.14
Подякував: 924 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 929930931932>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1402, 1403, 1404
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14033 2345406
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2019 12:50
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 179418
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 45779
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6533)
30.04.2019 22:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.