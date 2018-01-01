... а що такого? - раніше (при янику) такої хрені не було!
- і я ЗА 1,5% на армію, але категорично проти ще аж 18% наЛоХу!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 кві, 2019 22:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... а що такого? - раніше (при янику) такої хрені не було!
- і я ЗА 1,5% на армію, але категорично проти ще аж 18% наЛоХу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 30 кві, 2019 22:14
|