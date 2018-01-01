... а що такого? - раніше (при янику) такої хрені не було!
- і я ЗА 1,5% на армію, але категорично проти ще аж 18% наЛоХу!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 кві, 2019 22:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... а що такого? - раніше (при янику) такої хрені не було!
- і я ЗА 1,5% на армію, але категорично проти ще аж 18% наЛоХу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 30 кві, 2019 22:14
Додано: Сер 01 тра, 2019 04:43
Приймаче, продавай свої велосипеди і знай, що твоя думка про податки - нікого не цікавить!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 01 тра, 2019 04:44
Два козла - Долярчик і "Козак" - які ніде не зареєстровані. Тому що повістка може прийти!
Які хочуть добре жити, ніхрена не робити і ні за що не відповідати(((
Вони настільки прості, що не розуміють: якщо народ не хоче годувати власну армію - він буде годувати чужу армію! (Наполеон)
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 01 тра, 2019 04:48
Я - позитивно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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