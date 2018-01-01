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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 135
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... а що такого? - раніше (при янику) такої хрені не було!
- і я ЗА 1,5% на армію, але категорично проти ще аж 18% наЛоХу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:14

  Долярчик написав:... а що такого? - раніше (при янику) такої хрені не було!
- і я ЗА 1,5% на армію, але категорично проти ще аж 18% наЛоХу!


А если отменят налог для отслуживших, перестанешь от военкомата бегать?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 04:43

  Долярчик написав:... а що такого? - раніше (при янику) такої хрені не було!
- і я ЗА 1,5% на армію, але категорично проти ще аж 18% наЛоХу!

Приймаче, продавай свої велосипеди і знай, що твоя думка про податки - нікого не цікавить!

Цей Долярчик - рідкісний шланг!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 тра, 2019 04:53, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 04:44

  vano80 написав:
  Долярчик написав:... а що такого? - раніше (при янику) такої хрені не було!
- і я ЗА 1,5% на армію, але категорично проти ще аж 18% наЛоХу!


А если отменят налог для отслуживших, перестанешь от военкомата бегать?

Два козла - Долярчик і "Козак" - які ніде не зареєстровані. Тому що повістка може прийти!

Які хочуть добре жити, ніхрена не робити і ні за що не відповідати(((

Вони настільки прості, що не розуміють: якщо народ не хоче годувати власну армію - він буде годувати чужу армію! (Наполеон)
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 04:48

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати, а как тут относятся к возвращению советского налога на бездетность?

Я - позитивно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 04:52

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сокращение населения Украины https://news.finance.ua/ru/news/-/44809 ... nshe-hleba

Унуноктий, ну кто сейчас ест хлеб?

Багато хто їсть, як не дивно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 07:03

Історичні заброшки Києва

https://interesniy-kiev.livejournal.com/4559627.html
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 07:05

  vano80 написав:
  Долярчик написав:... а що такого? - раніше (при янику) такої хрені не було!
- і я ЗА 1,5% на армію, але категорично проти ще аж 18% наЛоХу!


А если отменят налог для отслуживших, перестанешь от военкомата бегать?

...а я не бігаю від воєнкомата!
- в мене є(на руках) Воєнний білет, де чорним по білому пише, що придатний лише, коли війна!
- а так, як у нас АТО/ОСС, то я, як і тут ВСІ - воюю з дивану! :mrgreen:

- а ви, напевно, з окопу пишете?
- ні?
- а чого так? :wink:
(і до Франта аналогічне питання)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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