Додано: Вів 30 кві, 2019 22:10

... а що такого? - раніше (при янику) такої хрені не було!

- і я ЗА 1,5% на армію, але категорично проти ще аж 18% наЛоХу!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4