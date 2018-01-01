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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:54
Оранжевый-хит сезона написав:
До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.
Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.
Учитывая, как они его строят... очень сомневаюсь, что в 21-м домучают.
У стройбанов на котлован ушло больше года. Теперь кран две недели собирали, и так и не собрали до конца. Как доложил мой коллега, что живет на Лесном, работы ведутся на участке по одному-два дня в семидневку, да и то не с утра до вечера.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 20:02
hume написав:
Рассрочкой на 60 месяцев туда затащить более, чем реально
trololo написав: trololo написав:
какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра
в оп не ходил пока, лун светит 20-22 тгрн
. Место по сравнению с м.к. хуже будет.
ИМХО цена оверпрайс, НО "квазиипотека"(рассрочка на 5 лет) днлает свое дело.
Даже страшно подумать куда улетят цены при запуске реальной ипотеки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 30 кві, 2019 20:23
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Можно только посочувствовать жителям района
у меня там товарищ живёт, так вот он жителей того района называет "спецконтингент"
Тоже небось матпомощь просит, сдавая несколько квартир? Кто тут ещё спецконтингент это вопрос
нет, у него не многодетная семья, ему не нужно кормить и одевать троих детей.
А вы о ком нибудь кроме себя думаете?
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Додано: Сер 01 тра, 2019 04:52
airmax78 написав:
Унуноктий, ну кто сейчас ест хлеб?
Багато хто їсть, як не дивно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 01 тра, 2019 07:03
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:17
В первом квартале 2019 года число иностранцев с действующим видом на жительство в Польше увеличилось на 11 000 человек. Самая многочисленная группа граждан Украины увеличилась почти на 7,6 тысячи человек.
Безусловно, наиболее распространенной целью пребывания иностранцев в Польше является их готовность работать — в этом году это касается почти 72%. Кроме того, 10% заявителей хотели остаться в Польше по семейным обстоятельствам, и 7% в связи с проведением или продолжением обучения.
Наиболее популярными регионами среди иностранцев с действующим видом на жительство являются: Мазовецкое — 114 тыс. человек, Малопольское — 38 тысяч, Нижнесилезские — 31 тыс. и Велькопольское — 30 000 человек.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:39
trololo написав:
какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра
Добрый день. Варшавский квартал не смотрели? Там, правда, на 3 года рассрочка, но место получше, имхо
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