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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 135
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:54

  Оранжевый-хит сезона написав:До кінця березня 2021 року збудують третю і четверту 25-поверхові секції на 225 квартир житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами та благоустроєм на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Загальна площа квартир у цих двох секціях становить 8 630 кв. м.

Таким чином, будівництво коштує близько 13 822 грн. за "квадрат". У березні 2018 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла з нуля для Києва на рівні 13 047 грн., що було трохи дешевше.

Учитывая, как они его строят... очень сомневаюсь, что в 21-м домучают.
У стройбанов на котлован ушло больше года. Теперь кран две недели собирали, и так и не собрали до конца. Как доложил мой коллега, что живет на Лесном, работы ведутся на участке по одному-два дня в семидневку, да и то не с утра до вечера.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:02

  hume написав:
  trololo написав:
  trololo написав:какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра




в оп не ходил пока, лун светит 20-22 тгрн

Рассрочкой на 60 месяцев туда затащить более, чем реально. Место по сравнению с м.к. хуже будет.

ИМХО цена оверпрайс, НО "квазиипотека"(рассрочка на 5 лет) днлает свое дело.
Даже страшно подумать куда улетят цены при запуске реальной ипотеки... 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:23

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Можно только посочувствовать жителям района

у меня там товарищ живёт, так вот он жителей того района называет "спецконтингент"
Тоже небось матпомощь просит, сдавая несколько квартир? Кто тут ещё спецконтингент это вопрос

нет, у него не многодетная семья, ему не нужно кормить и одевать троих детей.
А вы о ком нибудь кроме себя думаете?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 04:52

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сокращение населения Украины https://news.finance.ua/ru/news/-/44809 ... nshe-hleba

Унуноктий, ну кто сейчас ест хлеб?

Багато хто їсть, як не дивно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 07:03

Історичні заброшки Києва

https://interesniy-kiev.livejournal.com/4559627.html
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В первом квартале 2019 года число иностранцев с действующим видом на жительство в Польше увеличилось на 11 000 человек. Самая многочисленная группа граждан Украины увеличилась почти на 7,6 тысячи человек.
Безусловно, наиболее распространенной целью пребывания иностранцев в Польше является их готовность работать — в этом году это касается почти 72%. Кроме того, 10% заявителей хотели остаться в Польше по семейным обстоятельствам, и 7% в связи с проведением или продолжением обучения.
Наиболее популярными регионами среди иностранцев с действующим видом на жительство являются: Мазовецкое — 114 тыс. человек, Малопольское — 38 тысяч, Нижнесилезские — 31 тыс. и Велькопольское — 30 000 человек.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 11:39

  trololo написав:какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра

Добрый день. Варшавский квартал не смотрели? Там, правда, на 3 года рассрочка, но место получше, имхо
omtv
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:04

  omtv написав:
  trololo написав:какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра

Добрый день. Варшавский квартал не смотрели? Там, правда, на 3 года рассрочка, но место получше, имхо


варшавский плюс от метро подальше
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:46

В Украине ввели штрафы за долги по коммуналке
Статья закона "О жилищно-коммунальных услугах", принятого парламентом в ноябре 2017 года, о введении пени за жилищно-коммунальные услуги вступает в силу с 1 мая 2019 год
Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на РБК-Украина. За каждый день просрочки платежа будут начислять 0,01% пени.

Согласно статье 26, размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком. Но он не может быть выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", – говорится в тексте закона.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ выпустило разъяснение, согласно которому "пеня за несвоевременное осуществление платежей за коммунальные услуги может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг".

"Пеня за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, не является основанием для автоматического начисления потребителям пени с 01.05.2019", – говорится разъяснении Минрегиона.

Напомним, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года увеличилась на 10,2% к январю 2019 года и составила 63,4 млрд грн.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:48

ТОВ "Рівнетеплоенерго"
9 ч. ·
Шановні рівняни!

Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві через ваші борги за спожиті послуги, а також через несподіване підняття ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз" 15% для теплопостачаних підприємств із 1 травня, відсьогодні, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинене.
Виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі. Це єдина наразі можливість продовжувати підігрів води у міжопалювальний період.
Поновлення гарячого водопостачання усього міста буде відновлене за позитивної динаміки сплати за отримані послуги, а також після переведення необхідної кількості котелень на тверде паливо.

З повагою,
ТОВ «Рівнетеплоенерго»


Готовимся :D :D
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