От какого метро дальше? От Сырца? И почему "плюс"? Я первый имел ввиду, там же прямо возле него м. Проспект Правды планируется.trololo написав:
варшавский плюс от метро подальше
Sent from my F8332 using Tapatalk
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 тра, 2019 19:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От какого метро дальше? От Сырца? И почему "плюс"? Я первый имел ввиду, там же прямо возле него м. Проспект Правды планируется.
Sent from my F8332 using Tapatalk
Додано: Сер 01 тра, 2019 19:59
В Днепре половина города лет 10-ть вообще не имеют горячей воды.
Додано: Сер 01 тра, 2019 20:11
Понимаете, проблема не конкретно в горячей воде. Проблема в росте задолженности. Где нет горячей воды, там растут долги за поставку газа.
В многоквартирных домах нет возможности должника отключить от поставки газа.
С электричеством ситуация получше.
Посмотрел долги по Киеву.
Киевтеплоэнерго долг за газ 3,6 млрд , причем только с начала года прирост составил 1,6 млрд.грн.
Вот детальный список должников Нафтогаза
ТОВ Щорса 32 , с начала года увеличила зодолженность почти в 2 раза.
Живите своим умом!
Додано: Сер 01 тра, 2019 20:44
АУ, модератор!!!!
реально уже заипали...
стартаните ветку про ЖКХ и долги, в чем проблема то???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 01 тра, 2019 20:47
Прохожий
Почему вы считаете что долги Киевтеплоэнерго в сумме 3,6 млрд.грн не имеют отношения к теме ветки ?
Эта же ветка не только про новострои. В Киеве 90% домов которым 10 и более лет.
Не зависимо от того нравится вам или не нравится,это проблема общеукраинского масштаба. Долги населения уже 70 млрд.грн. Да депутаты сейчас не желают это проблему решать.Но когда следующей зимой долги подойдут к 100 млрд это все выстрелит очень плохо. Выход простой, забирать за долги жилье. И другого способа не существует.
Можно конечно напечатать деньги и закрыть долги, ну тогда сразу привет инфляция и девальвация.
Сейчас к счастью НАКа снизились европейские цены на газ ....но это не решит проблему долгов. Сейчас цена на границе порядка 7 тыс.грн за тыс.кубов....а год назад цена была 13 тыс.
Живите своим умом!
Додано: Сер 01 тра, 2019 21:15
Мисто квитив от мжк оболонь, вроде даже пешком через лес к метро можно дойти. Но рассрочка на 5 лет интергала решает, думаю это новый формат впаривания продукта на кржн, тк все поняли, что морозить деньги на 3 года перспектива сомнительная вмукр реалиях.
Сам бы присмотрелся на что то с такой рассрочкой, но более интересным местоположением готов даже на оверпрайс, но фиксацию цены на 5+ лет.
К сожалению такого пока мало, а "продающие мечту" (кан девлпмнт), хотят ещё и 10% годовых на остаток зафиксированный в долл, если хочешь выплачивать после ввода.
|