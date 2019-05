Додано: Сер 01 тра, 2019 19:58

trololo написав: omtv написав: trololo написав: какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра

Добрый день. Варшавский квартал не смотрели? Там, правда, на 3 года рассрочка, но место получше, имхо Добрый день. Варшавский квартал не смотрели? Там, правда, на 3 года рассрочка, но место получше, имхо



варшавский плюс от метро подальше варшавский плюс от метро подальше

От какого метро дальше? От Сырца? И почему "плюс"? Я первый имел ввиду, там же прямо возле него м. Проспект Правды планируется.Sent from my F8332 using Tapatalk