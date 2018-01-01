zzzzzz написав:ТОВ "Рівнетеплоенерго"
9 ч. ·
Шановні рівняни!
Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві через ваші борги за спожиті послуги, а також через несподіване підняття ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз" 15% для теплопостачаних підприємств із 1 травня, відсьогодні, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинене.
Виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі. Це єдина наразі можливість продовжувати підігрів води у міжопалювальний період.
Поновлення гарячого водопостачання усього міста буде відновлене за позитивної динаміки сплати за отримані послуги, а також після переведення необхідної кількості котелень на тверде паливо.
З повагою,
ТОВ «Рівнетеплоенерго»
Готовимся
В Днепре половина города лет 10-ть вообще не имеют горячей воды.