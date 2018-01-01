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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 135
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  omtv написав:
  trololo написав:какие мысли по сырецким садам? дают рассрочку на 60 мес с привязкой к баксу, но не знаю, фиксируется ли стоимость метра

Добрый день. Варшавский квартал не смотрели? Там, правда, на 3 года рассрочка, но место получше, имхо


варшавский плюс от метро подальше
От какого метро дальше? От Сырца? И почему "плюс"? Я первый имел ввиду, там же прямо возле него м. Проспект Правды планируется.

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omtv
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:59

  zzzzzz написав:
ТОВ "Рівнетеплоенерго"
9 ч. ·
Шановні рівняни!

Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві через ваші борги за спожиті послуги, а також через несподіване підняття ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз" 15% для теплопостачаних підприємств із 1 травня, відсьогодні, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинене.
Виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі. Це єдина наразі можливість продовжувати підігрів води у міжопалювальний період.
Поновлення гарячого водопостачання усього міста буде відновлене за позитивної динаміки сплати за отримані послуги, а також після переведення необхідної кількості котелень на тверде паливо.

З повагою,
ТОВ «Рівнетеплоенерго»


Готовимся :D :D

В Днепре половина города лет 10-ть вообще не имеют горячей воды.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 20:11

  Vadim V написав:В Днепре половина города лет 10-ть вообще не имеют горячей воды.


Понимаете, проблема не конкретно в горячей воде. Проблема в росте задолженности. Где нет горячей воды, там растут долги за поставку газа.
В многоквартирных домах нет возможности должника отключить от поставки газа.
С электричеством ситуация получше.

Посмотрел долги по Киеву.
Киевтеплоэнерго долг за газ 3,6 млрд , причем только с начала года прирост составил 1,6 млрд.грн.

Вот детальный список должников Нафтогаза
http://www.naftogaz.com/files/Informati ... 4-2019.pdf

ТОВ Щорса 32 , с начала года увеличила зодолженность почти в 2 раза.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 20:44

АУ, модератор!!!!

  zzzzzz написав:
  Vadim V написав:В Днепре половина города лет 10-ть вообще не имеют горячей воды.


Понимаете, проблема не конкретно в горячей воде. Проблема в росте задолженности. Где нет горячей воды, там растут долги за поставку газа.
В многоквартирных домах нет возможности должника отключить от поставки газа.
С электричеством ситуация получше.

Посмотрел долги по Киеву.
Киевтеплоэнерго долг за газ 3,6 млрд , причем только с начала года прирост составил 1,6 млрд.грн.

Вот детальный список должников Нафтогаза
http://www.naftogaz.com/files/Informati ... 4-2019.pdf

ТОВ Щорса 32 , с начала года увеличила зодолженность почти в 2 раза.

реально уже заипали...
стартаните ветку про ЖКХ и долги, в чем проблема то???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 20:47

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Почему вы считаете что долги Киевтеплоэнерго в сумме 3,6 млрд.грн не имеют отношения к теме ветки ?

Эта же ветка не только про новострои. В Киеве 90% домов которым 10 и более лет.

Не зависимо от того нравится вам или не нравится,это проблема общеукраинского масштаба. Долги населения уже 70 млрд.грн. Да депутаты сейчас не желают это проблему решать.Но когда следующей зимой долги подойдут к 100 млрд это все выстрелит очень плохо. Выход простой, забирать за долги жилье. И другого способа не существует.
Можно конечно напечатать деньги и закрыть долги, ну тогда сразу привет инфляция и девальвация.

Сейчас к счастью НАКа снизились европейские цены на газ ....но это не решит проблему долгов. Сейчас цена на границе порядка 7 тыс.грн за тыс.кубов....а год назад цена была 13 тыс.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 21:15

  trololo написав:М.к. это что? Место дичь,но рассчет на метрик. Уверен он будет примерно к сдаче

Мисто квитив от мжк оболонь, вроде даже пешком через лес к метро можно дойти. Но рассрочка на 5 лет интергала решает, думаю это новый формат впаривания продукта на кржн, тк все поняли, что морозить деньги на 3 года перспектива сомнительная вмукр реалиях.

Сам бы присмотрелся на что то с такой рассрочкой, но более интересным местоположением готов даже на оверпрайс, но фиксацию цены на 5+ лет.

К сожалению такого пока мало, а "продающие мечту" (кан девлпмнт), хотят ещё и 10% годовых на остаток зафиксированный в долл, если хочешь выплачивать после ввода.
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