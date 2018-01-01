Додано: Сер 01 тра, 2019 20:47

Прохожий



Почему вы считаете что долги Киевтеплоэнерго в сумме 3,6 млрд.грн не имеют отношения к теме ветки ?



Эта же ветка не только про новострои. В Киеве 90% домов которым 10 и более лет.



Не зависимо от того нравится вам или не нравится,это проблема общеукраинского масштаба. Долги населения уже 70 млрд.грн. Да депутаты сейчас не желают это проблему решать.Но когда следующей зимой долги подойдут к 100 млрд это все выстрелит очень плохо. Выход простой, забирать за долги жилье. И другого способа не существует.

Можно конечно напечатать деньги и закрыть долги, ну тогда сразу привет инфляция и девальвация.



Сейчас к счастью НАКа снизились европейские цены на газ ....но это не решит проблему долгов. Сейчас цена на границе порядка 7 тыс.грн за тыс.кубов....а год назад цена была 13 тыс.

Живите своим умом!