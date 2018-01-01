Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві через ваші борги за спожиті послуги, а також через несподіване підняття ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз" 15% для теплопостачаних підприємств із 1 травня, відсьогодні, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинене. Виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі. Це єдина наразі можливість продовжувати підігрів води у міжопалювальний період. Поновлення гарячого водопостачання усього міста буде відновлене за позитивної динаміки сплати за отримані послуги, а також після переведення необхідної кількості котелень на тверде паливо.
З повагою, ТОВ «Рівнетеплоенерго»
Готовимся
В Днепре половина города лет 10-ть вообще не имеют горячей воды.
Vadim V написав:В Днепре половина города лет 10-ть вообще не имеют горячей воды.
Понимаете, проблема не конкретно в горячей воде. Проблема в росте задолженности. Где нет горячей воды, там растут долги за поставку газа. В многоквартирных домах нет возможности должника отключить от поставки газа. С электричеством ситуация получше.
Посмотрел долги по Киеву. Киевтеплоэнерго долг за газ 3,6 млрд , причем только с начала года прирост составил 1,6 млрд.грн.
Vadim V написав:В Днепре половина города лет 10-ть вообще не имеют горячей воды.
Понимаете, проблема не конкретно в горячей воде. Проблема в росте задолженности. Где нет горячей воды, там растут долги за поставку газа. В многоквартирных домах нет возможности должника отключить от поставки газа. С электричеством ситуация получше.
Посмотрел долги по Киеву. Киевтеплоэнерго долг за газ 3,6 млрд , причем только с начала года прирост составил 1,6 млрд.грн.
Почему вы считаете что долги Киевтеплоэнерго в сумме 3,6 млрд.грн не имеют отношения к теме ветки ?
Эта же ветка не только про новострои. В Киеве 90% домов которым 10 и более лет.
Не зависимо от того нравится вам или не нравится,это проблема общеукраинского масштаба. Долги населения уже 70 млрд.грн. Да депутаты сейчас не желают это проблему решать.Но когда следующей зимой долги подойдут к 100 млрд это все выстрелит очень плохо. Выход простой, забирать за долги жилье. И другого способа не существует. Можно конечно напечатать деньги и закрыть долги, ну тогда сразу привет инфляция и девальвация.
Сейчас к счастью НАКа снизились европейские цены на газ ....но это не решит проблему долгов. Сейчас цена на границе порядка 7 тыс.грн за тыс.кубов....а год назад цена была 13 тыс.
trololo написав:М.к. это что? Место дичь,но рассчет на метрик. Уверен он будет примерно к сдаче
Мисто квитив от мжк оболонь, вроде даже пешком через лес к метро можно дойти. Но рассрочка на 5 лет интергала решает, думаю это новый формат впаривания продукта на кржн, тк все поняли, что морозить деньги на 3 года перспектива сомнительная вмукр реалиях.
Сам бы присмотрелся на что то с такой рассрочкой, но более интересным местоположением готов даже на оверпрайс, но фиксацию цены на 5+ лет.
К сожалению такого пока мало, а "продающие мечту" (кан девлпмнт), хотят ещё и 10% годовых на остаток зафиксированный в долл, если хочешь выплачивать после ввода.
zzzzzz написав:Выход простой, забирать за долги жилье. И другого способа не существует.
Можно еще ввести пеню на уровне двойной учетной ставки НБУ...
Изъятие за долги квартир в Киеве будет иметь психологическое, а не финансовое влияние. Достаточно пары распиареных случаев и все побегут платить. Сумма долгов и стоимость квартиры не сопоставимая. Только незначительная часть должников будут продавать (и это будут не лучшие квартиры в не лучших местах). В большинстве случаев люди не платят от безнаказанности, а не от бедности. В депрессивных регионах, в маленьких городках может будет все более печально.
zzzzzz написав:Выход простой, забирать за долги жилье. И другого способа не существует.
Можно еще ввести пеню на уровне двойной учетной ставки НБУ... Изъятие за долги квартир в Киеве будет иметь психологическое, а не финансовое влияние. Достаточно пары распиареных случаев и все побегут платить. Сумма долгов и стоимость квартиры не сопоставимая. Только незначительная часть должников будут продавать (и это будут не лучшие квартиры в не лучших местах). В большинстве случаев люди не платят от безнаказанности, а не от бедности. В депрессивных регионах, в маленьких городках может будет все более печально.
Помнится до 2014-го таких проблем с оплатами не было. А раз так то есть с кого спросить. Рабинович обещает громкие посадки. Народ хочет зрелищ.
trololo написав:М.к. это что? Место дичь,но рассчет на метрик. Уверен он будет примерно к сдаче
Мисто квитив от мжк оболонь, вроде даже пешком через лес к метро можно дойти. Но рассрочка на 5 лет интергала решает, думаю это новый формат впаривания продукта на кржн, тк все поняли, что морозить деньги на 3 года перспектива сомнительная вмукр реалиях.
Сам бы присмотрелся на что то с такой рассрочкой, но более интересным местоположением готов даже на оверпрайс, но фиксацию цены на 5+ лет.
К сожалению такого пока мало, а "продающие мечту" (кан девлпмнт), хотят ещё и 10% годовых на остаток зафиксированный в долл, если хочешь выплачивать после ввода.
Диаданс рассрочка на 3 года, с фиксацией цены, поэтика рассрочка от 12 до 24 ( или 18 месяцев непомню точно) в зависимости от очереди , тоже с фиксацией цены. Не 5 лет конечно, но 3 года тоже нормально
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