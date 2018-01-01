реально? где так? вроде тут люди в курсе уровня цен на ЖКХ в Киеве
попытка наброса субстанции на вентилятор засчитана
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2019 09:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
реально? где так? вроде тут люди в курсе уровня цен на ЖКХ в Киеве
попытка наброса субстанции на вентилятор засчитана
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:35
Какая боль какая боль: 73% - 24% Или чья бы корова мычала
Востаннє редагувалось moniks в Чет 02 тра, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:36
...так, ніби, закон вже діє/буде діяти про пеню на заборгованість комуналі?
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 02 тра, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
moniks
Какая боль какая боль
Сильный удар санной тряпкой по лицу менеджеров ОП, лязг и брызги во все стороны, аж рожевые очки сползли
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:06
Зе!-Аргентина - По-Ямайка - 5-0!!!!!!!!!!!
...."простачок" розгромив головКокомомандувача вщент!!!
- Зе стер пороха на порошок!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:17
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