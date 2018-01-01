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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 930931932933

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 135
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:С 2013 стоимость услуг ЖКХ выросла в 5-6 раз ( в гривне )

реально? где так? вроде тут люди в курсе уровня цен на ЖКХ в Киеве

попытка наброса субстанции на вентилятор засчитана :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:35

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:С 2013 стоимость услуг ЖКХ выросла в 5-6 раз ( в гривне )

реально? где так? вроде тут люди в курсе уровня цен на ЖКХ в Киеве
попытка наброса субстанции на вентилятор засчитана :mrgreen:

Какая боль какая боль: 73% - 24% :mrgreen: Или чья бы корова мычала :mrgreen:
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Востаннє редагувалось moniks в Чет 02 тра, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:36

  zzzzzz написав:
  moniks написав:Помнится до 2014-го таких проблем с оплатами не было. А раз так то есть с кого спросить. Рабинович обещает громкие посадки. Народ хочет зрелищ. :twisted:


С 2013 стоимость услуг ЖКХ выросла в 5-6 раз ( в гривне )
Доллар вырос в 3,3 раза .
Уровень доходов в 2,8 раза.

...так, ніби, закон вже діє/буде діяти про пеню на заборгованість комуналі? :roll:
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 02 тра, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moniks

Какая боль какая боль

Сильный удар санной тряпкой по лицу менеджеров ОП, лязг и брызги во все стороны, аж рожевые очки сползли
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:06

  moniks написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:С 2013 стоимость услуг ЖКХ выросла в 5-6 раз ( в гривне )

реально? где так? вроде тут люди в курсе уровня цен на ЖКХ в Киеве
попытка наброса субстанции на вентилятор засчитана :mrgr

Какая боль какая боль: 73% - 24% :mrgreen: Или чья бы корова мычала :mrgreen:
Зображення

Зе!-Аргентина - По-Ямайка - 5-0!!!!!!!!!!! :mrgreen:
...."простачок" розгромив головКокомомандувача вщент!!! :mrgreen:
- Зе стер пороха на порошок!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:17

  Долярчик написав:Какая боль какая боль: 73% - 24%
Зе!-Аргентина - По-Ямайка - 5-0!!!!!!!!!!! :mrgreen:
...."простачок" розгромив головКокомомандувача вщент!!! :mrgreen:
- Зе стер пороха на порошок!!! :mrgreen:

Да-уж. Это ПЕПЕЛ и АД для политика :twisted: Говорят такого в мире еще небыло. Прославился По :lol:
moniks
 
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