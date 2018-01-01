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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 931932933934

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 135
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:36

  moniks написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:С 2013 стоимость услуг ЖКХ выросла в 5-6 раз ( в гривне )

реально? где так? вроде тут люди в курсе уровня цен на ЖКХ в Киеве
попытка наброса субстанции на вентилятор засчитана :mrgreen:

Какая боль какая боль: 73% - 24% :mrgreen: Или чья бы корова мычала :mrgreen:
Зображення

Ох как много воды утекло с 17-го года!
По электричеству на пороге "реформа",приравняют цену для населения к промышленности,т.е. будет под 3 гривны.
Квартплата кое где уже под 12 гривен,ведь минималка растёт(((
Газ должен быть с мая по 10,но о чудо,падение мировых цен и всего навсего 8.55,а с мая на 20 коп меньше.
Холодная вода больше 20-ти.
Отопление более 40-ка,плюс на Донца 2а интересная история,МОПы пару лет выключены,но клика Кличка насчитывает в этом сезоне до 400-х сот грн в месяц за ОТКЛЮЧЕННЫЕ МОПы,написал, после потерянного целого дня в очереди на полкилометра в их гестапо(киевтеплоэнерго) жалобу,но продолжают дальше насчитывать,даже после того как отопление в доме отключили.
Горячая вода более 100,плюс она такая горячая,как я испанский лётчик,скорее тёплая.
Вот такая она однозначная инфляция,смотришь на тарифы 17-го года и думаешь:как же хорошо жилось по сравнению с сегодняшним покращенням ТОГДА)))

Пока это всё не отображается на стоимости жилья,но по маленьким городам кризис неплатежей чувствуется,квартиры на засоле стали сливать,цены вниз,столица бодрячком,Первые и Прохожие пока держут рынок :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:46

Общая задолженность населения за услуги ЖКХ + э.э. на конец марта 69,2 млрд ( -0,2 млрд за март )

Вышла статистика по уровень расчетов за услуги ЖКХ.
Привожу данные по Киеву.

Долг за услуги по ЖКХ на конец марта составил 6,937 млрд.грн , за месяц прирост 208 млн.грн . Уровень оплаты по Киеву 90,7%
Это без долгов за электроэнергию !!

Долги в разрезе
- газ - 363 млн ( +12 млн за мес )
- отопление и гор.вода -4,970 млрд ( +166 млн за месяц )
- холодная вода,канализация - 696 млн ( +10 млн )
- утримання будинкив - 907 млн ( +19 )
- вывоз мусора 1,2 млн ( +0,2 млн)

Задолженность населения перед Киевтеплоэнерго растет, Киеврада в марте месяце утвердила увеличение уставного фонда КТЭ еще на 300 млн.грн вдобавок к утвержденному уставному фонду в 2018 году в размере 2 млрд. Талантливые крепкие хозяйственники будут заливать деньги из бюджета постоянно и повышать тарифы.

Про нарушение антимонопольного законодательства я уже молчу. Нарушение заключается в том что Киеврада с одной стороны владелец КТЕ а с другой стороны орган который утверждает тарифы . Вот такая киевская монополька.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:57

В марте номинальная зарплата по Украине выросла на 22,1%
Индекс зарплаты в марте +12,5%
Самая высокая средняя зарплата в Киеве 16207 , самая низка в Черновицкой области 7437 грн


Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 02 тра, 2019 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:04

  zzzzzz написав:Самая высокая средняя зарплата в Киеве 16207

Кстати, да. Зарплата в Киеве уже практически догнала польскую. Жена начинает подпиливать на тему собрать чемоданы и вернуться, влошившись в КРЖН.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:45

  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:Самая высокая средняя зарплата в Киеве 16207

Кстати, да. Зарплата в Киеве уже практически догнала польскую. Жена начинает подпиливать на тему собрать чемоданы и вернуться, влошившись в КРЖН.


Значит пора :mrgreen: Выбирайте что понравится:
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crim ... uzyiku.htm
Или
http://news.bigmir.net/capital/1900224- ... okupatelja
moniks
 
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