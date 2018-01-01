Додано: Чет 02 тра, 2019 17:36

moniks написав: Прохожий написав: zzzzzz написав: С 2013 стоимость услуг ЖКХ выросла в 5-6 раз ( в гривне ) С 2013 стоимость услуг ЖКХ выросла в 5-6 раз ( в гривне )

реально? где так? вроде тут люди в курсе уровня цен на ЖКХ в Киеве

попытка наброса субстанции на вентилятор засчитана реально? где так? вроде тут люди в курсе уровня цен на ЖКХ в Киевепопытка наброса субстанции на вентилятор засчитана

Какая боль какая боль: 73% - 24% Или чья бы корова мычала

Какая боль какая боль: 73% - 24%Или чья бы корова мычала

Ох как много воды утекло с 17-го года!По электричеству на пороге "реформа",приравняют цену для населения к промышленности,т.е. будет под 3 гривны.Квартплата кое где уже под 12 гривен,ведь минималка растёт(((Газ должен быть с мая по 10,но о чудо,падение мировых цен и всего навсего 8.55,а с мая на 20 коп меньше.Холодная вода больше 20-ти.Отопление более 40-ка,плюс на Донца 2а интересная история,МОПы пару лет выключены,но клика Кличка насчитывает в этом сезоне до 400-х сот грн в месяц за ОТКЛЮЧЕННЫЕ МОПы,написал, после потерянного целого дня в очереди на полкилометра в их гестапо(киевтеплоэнерго) жалобу,но продолжают дальше насчитывать,даже после того как отопление в доме отключили.Горячая вода более 100,плюс она такая горячая,как я испанский лётчик,скорее тёплая.Вот такая она однозначная инфляция,смотришь на тарифы 17-го года и думаешь:как же хорошо жилось по сравнению с сегодняшним покращенням ТОГДА)))Пока это всё не отображается на стоимости жилья,но по маленьким городам кризис неплатежей чувствуется,квартиры на засоле стали сливать,цены вниз,столица бодрячком,Первые и Прохожие пока держут рынок