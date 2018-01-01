Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:С 2013 стоимость услуг ЖКХ выросла в 5-6 раз ( в гривне )
реально? где так? вроде тут люди в курсе уровня цен на ЖКХ в Киеве попытка наброса субстанции на вентилятор засчитана
Какая боль какая боль: 73% - 24% Или чья бы корова мычала
Ох как много воды утекло с 17-го года! По электричеству на пороге "реформа",приравняют цену для населения к промышленности,т.е. будет под 3 гривны. Квартплата кое где уже под 12 гривен,ведь минималка растёт((( Газ должен быть с мая по 10,но о чудо,падение мировых цен и всего навсего 8.55,а с мая на 20 коп меньше. Холодная вода больше 20-ти. Отопление более 40-ка,плюс на Донца 2а интересная история,МОПы пару лет выключены,но клика Кличка насчитывает в этом сезоне до 400-х сот грн в месяц за ОТКЛЮЧЕННЫЕ МОПы,написал, после потерянного целого дня в очереди на полкилометра в их гестапо(киевтеплоэнерго) жалобу,но продолжают дальше насчитывать,даже после того как отопление в доме отключили. Горячая вода более 100,плюс она такая горячая,как я испанский лётчик,скорее тёплая. Вот такая она однозначная инфляция,смотришь на тарифы 17-го года и думаешь:как же хорошо жилось по сравнению с сегодняшним покращенням ТОГДА)))
Пока это всё не отображается на стоимости жилья,но по маленьким городам кризис неплатежей чувствуется,квартиры на засоле стали сливать,цены вниз,столица бодрячком,Первые и Прохожие пока держут рынок
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Общая задолженность населения за услуги ЖКХ + э.э. на конец марта 69,2 млрд ( -0,2 млрд за март )
Вышла статистика по уровень расчетов за услуги ЖКХ. Привожу данные по Киеву.
Долг за услуги по ЖКХ на конец марта составил 6,937 млрд.грн , за месяц прирост 208 млн.грн . Уровень оплаты по Киеву 90,7% Это без долгов за электроэнергию !!
Долги в разрезе - газ - 363 млн ( +12 млн за мес ) - отопление и гор.вода -4,970 млрд ( +166 млн за месяц ) - холодная вода,канализация - 696 млн ( +10 млн ) - утримання будинкив - 907 млн ( +19 ) - вывоз мусора 1,2 млн ( +0,2 млн)
Задолженность населения перед Киевтеплоэнерго растет, Киеврада в марте месяце утвердила увеличение уставного фонда КТЭ еще на 300 млн.грн вдобавок к утвержденному уставному фонду в 2018 году в размере 2 млрд. Талантливые крепкие хозяйственники будут заливать деньги из бюджета постоянно и повышать тарифы.
Про нарушение антимонопольного законодательства я уже молчу. Нарушение заключается в том что Киеврада с одной стороны владелец КТЕ а с другой стороны орган который утверждает тарифы . Вот такая киевская монополька.
zzzzzz написав:Самая высокая средняя зарплата в Киеве 16207
Кстати, да. Зарплата в Киеве уже практически догнала польскую. Жена начинает подпиливать на тему собрать чемоданы и вернуться, влошившись в КРЖН.
Звоночек. Пора готовиться к девалу.
Согласен. Река заробитчанских доляров скоро начнет усыхать. Хотя, скорее всего курс будет потихоньку сползать пока снова не станет интересно ездить в Польшу. Но это при условии, что не откроются новые рынки труда (например, Германия).