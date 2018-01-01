барабашов написав:
А с какого в пять раз минимум какой-то котлован(пусть с отличным и НЕкопеечным ремонтом) за десять лет вырастет ? Это до уровня Маськвы или сразу Лондона цена дорастёт?
+ старые дома которые сейчас есть, даже 2003 года постройки уже давно амортизировались, цена упала. Продавать смысла нету их. Но можно купить новый чтобы дифференцироваться. Ну вообще я не утверждаю, по этому я спрашиваю.
Например, ЖК Great на берегу Днепра, почти "неубиваемый" с точки зрения амортизированных процессов