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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 932933934935

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 02:08

  барабашов написав:
  proftpd66 написав:Сегодня плохо спалось. Думал про недвигу в котловане.

Что брать или не брать котлован? НЕ для сдачи особо, а для того что может быть будет стоять в 5-10 раз больше в течении 7-17 лет

при расчете что амортизация не сдуеться

А с какого в пять раз минимум какой-то котлован(пусть с отличным и НЕкопеечным ремонтом) за десять лет вырастет ? Это до уровня Маськвы или сразу Лондона цена дорастёт?


+ старые дома которые сейчас есть, даже 2003 года постройки уже давно амортизировались, цена упала. Продавать смысла нету их. Но можно купить новый чтобы дифференцироваться. Ну вообще я не утверждаю, по этому я спрашиваю.

Например, ЖК Great на берегу Днепра, почти "неубиваемый" с точки зрения амортизированных процессов
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:17

  Zebra написав:
  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:Самая высокая средняя зарплата в Киеве 16207

Кстати, да. Зарплата в Киеве уже практически догнала польскую. Жена начинает подпиливать на тему собрать чемоданы и вернуться, влошившись в КРЖН.

Звоночек. Пора готовиться к девалу.


Побачимо, як укро-економіка переживе прихід до влади "зеленої" команди))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 932933934935
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