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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 02:08
барабашов написав: proftpd66 написав:
Сегодня плохо спалось. Думал про недвигу в котловане.
Что брать или не брать котлован? НЕ для сдачи особо, а для того что может быть будет стоять в 5-10 раз больше в течении 7-17 летпри расчете что амортизация не сдуеться
А с какого в пять раз минимум какой-то котлован(пусть с отличным и НЕкопеечным ремонтом) за десять лет вырастет ? Это до уровня Маськвы или сразу Лондона цена дорастёт?
+ старые дома которые сейчас есть, даже 2003 года постройки уже давно амортизировались, цена упала. Продавать смысла нету их. Но можно купить новый
чтобы дифференцироваться. Ну вообще я не утверждаю, по этому я спрашиваю.
Например, ЖК Great на берегу Днепра, почти "неубиваемый" с точки зрения амортизированных процессов
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:17
Zebra написав: Gastarbaiter написав: zzzzzz написав:
Самая высокая средняя зарплата в Киеве 16207
Кстати, да. Зарплата в Киеве уже практически догнала польскую. Жена начинает подпиливать на тему собрать чемоданы и вернуться, влошившись в КРЖН.
Звоночек. Пора готовиться к девалу.
Побачимо, як укро-економіка переживе прихід до влади "зеленої" команди)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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