Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:Сегодня плохо спалось. Думал про недвигу в котловане.
Что брать или не брать котлован? НЕ для сдачи особо, а для того что может быть будет стоять в 5-10 раз больше в течении 7-17 лет
при расчете что амортизация не сдуеться
А с какого в пять раз минимум какой-то котлован(пусть с отличным и НЕкопеечным ремонтом) за десять лет вырастет ? Это до уровня Маськвы или сразу Лондона цена дорастёт?
+ старые дома которые сейчас есть, даже 2003 года постройки уже давно амортизировались, цена упала. Продавать смысла нету их. Но можно купить новый чтобы дифференцироваться. Ну вообще я не утверждаю, по этому я спрашиваю.
Например, ЖК Great на берегу Днепра, почти "неубиваемый" с точки зрения амортизированных процессов
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Столичный пригород продолжает прирастать стройками. В радиусе 30 километров от Киева сейчас реализуется порядка 250 жилищных проектов. Тем не менее, застройщики повышают цены на квартиры. Границы между стоимостью жилья до Окружной и за ее пределами постепенно стираются. «К примеру, на окраинах Киева можно купить квартиру за 17-18 тысяч гривен за квадратный метр, а в пригороде верхняя планка достигает 15 тысяч гривен», — говорит управляющий партнер ARTA Property Management Михаил Артюхов. То есть за киевскую прописку придется переплатить всего 2-3 тысячи гривен с каждого квадрата. На квартире в 50 кв м это дополнительно 100-150 тысяч гривен — сумма для большинства потенциальных покупателей явно не критическая. Поэтому растет армия «колеблющихся» — люди, у которых есть на руках 30-40 тысяч долларов, выбирают между прелестями загородной жизни и квартирой -пусть и на окраине, но все же в Киеве. https://minfin.com.ua/2019/05/03/37618455/