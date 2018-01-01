Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:39

Столичный пригород продолжает прирастать стройками. В радиусе 30 километров от Киева сейчас реализуется порядка 250 жилищных проектов. Тем не менее, застройщики повышают цены на квартиры.Границы между стоимостью жилья до Окружной и за ее пределами постепенно стираются. «К примеру, на окраинах Киева можно купить квартиру за 17-18 тысяч гривен за квадратный метр, а в пригороде верхняя планка достигает 15 тысяч гривен», — говорит управляющий партнер ARTA Property Management Михаил Артюхов.То есть за киевскую прописку придется переплатить всего 2-3 тысячи гривен с каждого квадрата. На квартире в 50 кв м это дополнительно 100-150 тысяч гривен — сумма для большинства потенциальных покупателей явно не критическая.Поэтому растет армия «колеблющихся» — люди, у которых есть на руках 30-40 тысяч долларов, выбирают между прелестями загородной жизни и квартирой -пусть и на окраине, но все же в Киеве.