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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:16
Vlad442 написав: l66 написав:
Любой новострой когда-то становится старым жилым фондом.
Чем плох старый жилой фонд? Если качественный новострой 10-летней давности, то чем он хуже свежего?
кстати если сравнивать дома одного класса(кроме элит) то 10летний как правило лучше, т.к. строился в хорошие времена, качество работ и материалы были получше, кол-во квартир на этаже меньше, лифтов больше, придомовая больше, менее плотная застройка, и т.д., да и не строили тогда домов-стен...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:22
Прохожий написав: Vlad442 написав: l66 написав:
Любой новострой когда-то становится старым жилым фондом.
Чем плох старый жилой фонд? Если качественный новострой 10-летней давности, то чем он хуже свежего?
кстати если сравнивать дома одного класса(кроме элит) то 10летний как правило лучше, т.к. строился в хорошие времена, качество работ и материалы были получше, кол-во квартир на этаже меньше, лифтов больше, придомовая больше, менее плотная застройка, и т.д., да и не строили тогда домов-стен...
На эйфории 2006-08 уже фуфло погнали к 2009-му. Большевицкий пожар все помнят.
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