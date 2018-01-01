Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:Любой новострой когда-то становится старым жилым фондом.
Чем плох старый жилой фонд? Если качественный новострой 10-летней давности, то чем он хуже свежего?
кстати если сравнивать дома одного класса(кроме элит) то 10летний как правило лучше, т.к. строился в хорошие времена, качество работ и материалы были получше, кол-во квартир на этаже меньше, лифтов больше, придомовая больше, менее плотная застройка, и т.д., да и не строили тогда домов-стен...
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l66 написав:Любой новострой когда-то становится старым жилым фондом.
Чем плох старый жилой фонд? Если качественный новострой 10-летней давности, то чем он хуже свежего?
кстати если сравнивать дома одного класса(кроме элит) то 10летний как правило лучше, т.к. строился в хорошие времена, качество работ и материалы были получше, кол-во квартир на этаже меньше, лифтов больше, придомовая больше, менее плотная застройка, и т.д., да и не строили тогда домов-стен...
На эйфории 2006-08 уже фуфло погнали к 2009-му. Большевицкий пожар все помнят.
proftpd66 написав:Например, ЖК Great на берегу Днепра, почти "неубиваемый" с точки зрения амортизированных процессов
Почему неубиваемый с точки зрения аммортизации? Из-за вида на Днепр? Но далеко от метро и очень близко к железной дороге. Любой новострой когда-то становится старым жилым фондом.
да, из-за Днепра. Но рядом шоссе и мост, которые не в пробках. Такси 30-40грн. Это [+]плюсы
Можно предположить что амортизация будет медленно осуществляться, если есть утверждения что недвига расти НЕ будет быстро, НО и не будет амортизации быстрая в таком случае. Других аналогичных таких ЖК вариантов будет мало. Не так как в Ирпине, например. Или не так как конфорт таун и республика, где тупо куча домов.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Какая цена долхна быть у киевской квартиры допустим метров на сто с ремонтом, более менее видом не в стену или мусорник промзоны, и в районе, где реально запарковать под подьездом кайен-евробляху с гарантией что утром ни авто не сопрут на сто%, ни колёса с дворниками не пописдят? И что с ценами на такую прелесть в Варшаве?
барабашов написав:Какая цена долхна быть у киевской квартиры допустим метров на сто с ремонтом, более менее видом не в стену или мусорник промзоны, и в районе, где реально запарковать под подьездом кайен-евробляху с гарантией что утром ни авто не сопрут на сто%, ни колёса с дворниками не пописдят? И что с ценами на такую прелесть в Варшаве?
Самая бедная страна в Европе, с самой низкой зарплатой в Европе хочет сравниваться именно с одной из быстро растущих экономических столиц Евросоюза? Губки не раскатали? Может всё же с Тираной сравниваться? Надо брать страну приблизительно равную по ВВП.
Frant написав:Через декілька років населення приміських ЖК потягнеться в Київ. Тому що йому остигидне ковтати пилюку на дорогах і витрачати 2-3 години щоденно на дорогу до роботи й назад.
Не припомню примеров, чтобы пригород умирал. Проблема транспорта вполне решаема. Более вероятным, с учетом не останавливающей урбанизации, выглядит сценарий, что пригород станет окраинами города. Может не при нашей жизни.
Проблема в том что киевская власть вообще не париться планами развития города, им просто это пофиг. Дороги убиваются, мосты убиваются, ремонты проводят ради пиара. Про теплосети и водопроводы вообще я молчу. Нет комплексной схемы развития города , столичная власть ради сиюминутной выгоды принимает решения которые на голову не налезают.
Frant написав:Через декілька років населення приміських ЖК потягнеться в Київ. Тому що йому остигидне ковтати пилюку на дорогах і витрачати 2-3 години щоденно на дорогу до роботи й назад.
Не припомню примеров, чтобы пригород умирал. Проблема транспорта вполне решаема. Более вероятным, с учетом не останавливающей урбанизации, выглядит сценарий, что пригород станет окраинами города. Может не при нашей жизни.
Проблема в том что киевская власть вообще не париться планами развития города, им просто это пофиг. Дороги убиваются, мосты убиваются, ремонты проводят ради пиара. Про теплосети и водопроводы вообще я молчу. Нет комплексной схемы развития города , столичная власть ради сиюминутной выгоды принимает решения которые на голову не налезают.
На Венике вовсю копают метро, Шулявский мост уже разобрали - это все ради пиара? Да и хрен с ним тогда, пусть делают, с пиаром или без
Faceless написав:На Венике вовсю копают метро, Шулявский мост уже разобрали - это все ради пиара? Да и хрен с ним тогда, пусть делают, с пиаром или без
Вы как всегда "объективны" . Нехватку ДС, школ мы естественно не замечаем ? Вы вообще понимаете что такое комплексный план развития города ?????????
Насчет Шулявского моста. Вы реально на приколе или вообще не понимаете что пишете ? Мост на Шулявской уже начал разваливаться. Ремонт моста который начал разваливаться вы записываете в список "великих перемог Кличка" ? Да у команды Кличка НЕ БЫЛО ВЫБОРА , мост был в аварийном состоянии, и мог вообще разрушиться и убить людей!!! А вы начинаете рассказывать про ПЕРЕМОГУ
П.С. Запишите еще в список "перемог" строительство вело-пешеходного моста, он ОЧЕНЬ нужен городу. А то что левый берег стоит в пробках - та наплевать !!!
zzzzzz написав:Проблема в том что киевская власть вообще не париться планами развития города, им просто это пофиг. Дороги убиваются, мосты убиваются, ремонты проводят ради пиара. Про теплосети и водопроводы вообще я молчу. Нет комплексной схемы развития города , столичная власть ради сиюминутной выгоды принимает решения которые на голову не налезают.
Так вы определитесь, ремонт Шулявского моста - это "ради пиара" или "не было выбора"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой