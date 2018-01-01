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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 934935936937

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:41

  zzzzzz написав:Да у команды Кличка НЕ БЫЛО ВЫБОРА , мост был в аварийном состоянии, и мог вообще разрушиться и убить людей!!! А вы начинаете рассказывать про ПЕРЕМОГУ

А что же крепкие хозяйственники ранее так и не смогли отремонтировать Шулявский мост ?
  zzzzzz написав:П.С. Запишите еще в список "перемог" строительство вело-пешеходного моста, он ОЧЕНЬ нужен городу. А то что левый берег стоит в пробках - та наплевать !!!

Левый берег в пробках и без строительства этого моста стоял.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:43

  moniks написав:
  барабашов написав:Какая цена долхна быть у киевской квартиры допустим метров на сто с ремонтом, более менее видом не в стену или мусорник промзоны, и в районе, где реально запарковать под подьездом кайен-евробляху с гарантией что утром ни авто не сопрут на сто%, ни колёса с дворниками не пописдят? И что с ценами на такую прелесть в Варшаве?

Самая бедная страна в Европе, с самой низкой зарплатой в Европе хочет сравниваться именно с одной из быстро растущих экономических столиц Евросоюза? :shock: Губки не раскатали? Может всё же с Тираной сравниваться? Надо брать страну приблизительно равную по ВВП.

А вы были в той Тиране? Там есть места мало похожие на пресловутый франтовский Каир и более на приличные районы Минска, Киева, да хоть Маськвы(и сколько там метр для БЕЛОГО человека стоит) или скорее там сплошной Сектор Газа с самостроями в стиле Махачкалы и Дербента с Калькуттой,паутиной проводов на улицах в три метра шириной и парковкой на них, в результате лёгкое стихийное бедствие типа урагана или потопчика - и хана мирному спокойному существованию - только бульдозер и динамит спасёт. Наверно поэтому там "па500ццот" экономогадюшники и массовый отток народу хоть в Марсель, хоть в Стамбул?
барабашов
 
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