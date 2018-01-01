А что же крепкие хозяйственники ранее так и не смогли отремонтировать Шулявский мост ?
Левый берег в пробках и без строительства этого моста стоял.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:41
А что же крепкие хозяйственники ранее так и не смогли отремонтировать Шулявский мост ?
Левый берег в пробках и без строительства этого моста стоял.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:43
А вы были в той Тиране? Там есть места мало похожие на пресловутый франтовский Каир и более на приличные районы Минска, Киева, да хоть Маськвы(и сколько там метр для БЕЛОГО человека стоит) или скорее там сплошной Сектор Газа с самостроями в стиле Махачкалы и Дербента с Калькуттой,паутиной проводов на улицах в три метра шириной и парковкой на них, в результате лёгкое стихийное бедствие типа урагана или потопчика - и хана мирному спокойному существованию - только бульдозер и динамит спасёт. Наверно поэтому там "па500ццот" экономогадюшники и массовый отток народу хоть в Марсель, хоть в Стамбул?
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