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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:41
zzzzzz написав:
Да у команды Кличка НЕ БЫЛО ВЫБОРА , мост был в аварийном состоянии, и мог вообще разрушиться и убить людей!!! А вы начинаете рассказывать про ПЕРЕМОГУ
А что же крепкие хозяйственники ранее так и не смогли отремонтировать Шулявский мост ?
zzzzzz написав:
П.С. Запишите еще в список "перемог" строительство вело-пешеходного моста, он ОЧЕНЬ нужен городу. А то что левый берег стоит в пробках - та наплевать !!!
Левый берег в пробках и без строительства этого моста стоял.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:43
moniks написав: барабашов написав:
Какая цена долхна быть у киевской квартиры допустим метров на сто с ремонтом, более менее видом не в стену или мусорник промзоны, и в районе, где реально запарковать под подьездом кайен-евробляху с гарантией что утром ни авто не сопрут на сто%, ни колёса с дворниками не пописдят? И что с ценами на такую прелесть в Варшаве?
Самая бедная страна в Европе, с самой низкой зарплатой в Европе хочет сравниваться именно с одной из быстро растущих экономических столиц Евросоюза?
Губки не раскатали? Может всё же с Тираной сравниваться? Надо брать страну приблизительно равную по ВВП.
А вы были в той Тиране? Там есть места мало похожие на пресловутый франтовский Каир и более на приличные районы Минска, Киева, да хоть Маськвы(и сколько там метр для БЕЛОГО человека стоит) или скорее там сплошной Сектор Газа с самостроями в стиле Махачкалы и Дербента с Калькуттой,паутиной проводов на улицах в три метра шириной и парковкой на них, в результате лёгкое стихийное бедствие типа урагана или потопчика - и хана мирному спокойному существованию - только бульдозер и динамит спасёт. Наверно поэтому там "па500ццот" экономогадюшники и массовый отток народу хоть в Марсель, хоть в Стамбул?
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:52
Прохожий написав: Vlad442 написав: l66 написав:
Любой новострой когда-то становится старым жилым фондом.
Чем плох старый жилой фонд? Если качественный новострой 10-летней давности, то чем он хуже свежего?
кстати если сравнивать дома одного класса(кроме элит) то 10летний как правило лучше, т.к. строился в хорошие времена, качество работ и материалы были получше, кол-во квартир на этаже меньше, лифтов больше, придомовая больше, менее плотная застройка, и т.д., да и не строили тогда домов-стен...
Давайте вспомним - возможно ли было при Юще наклепать бизнес-новострой по верхней планке цены в прицентралье типа Чикаги с 15ю однухами на этахе и чтоб его гребли и радовались(для себя)? Или нормально было два санузла полноценных в бизнес-трёхе хорошо за 150 кв.м., а однуха в монолите минимум метров 50 была и не нано-студия, а со столовой и полноценной спальней?
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барабашов
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:54
zzzzzz написав: Faceless написав:
На Венике вовсю копают метро, Шулявский мост уже разобрали - это все ради пиара? Да и хрен с ним тогда, пусть делают, с пиаром или без
Вы как всегда "объективны" . Нехватку ДС, школ мы естественно не замечаем ?
Вы вообще понимаете что такое комплексный план развития города ?????????
Насчет Шулявского моста. Вы реально на приколе или вообще не понимаете что пишете ? Мост на Шулявской уже начал разваливаться. Ремонт моста который начал разваливаться вы записываете в список "великих перемог Кличка" ?
Да у команды Кличка НЕ БЫЛО ВЫБОРА , мост был в аварийном состоянии, и мог вообще разрушиться и убить людей!!! А вы начинаете рассказывать про ПЕРЕМОГУ
П.С. Запишите еще в список "перемог" строительство вело-пешеходного моста, он ОЧЕНЬ нужен городу. А то что левый берег стоит в пробках - та наплевать !!!
Нехватка ДС и школ хроническая все годы.
Я то понимаю, что пишу. Понимаете ли вы, с этим вашим нытьем, что все не так - не уверен
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:58
барабашов написав: moniks написав: барабашов написав:
Какая цена долхна быть у киевской квартиры допустим метров на сто с ремонтом, более менее видом не в стену или мусорник промзоны, и в районе, где реально запарковать под подьездом кайен-евробляху с гарантией что утром ни авто не сопрут на сто%, ни колёса с дворниками не пописдят? И что с ценами на такую прелесть в Варшаве?
Самая бедная страна в Европе, с самой низкой зарплатой в Европе хочет сравниваться именно с одной из быстро растущих экономических столиц Евросоюза?
Губки не раскатали? Может всё же с Тираной сравниваться? Надо брать страну приблизительно равную по ВВП.
А вы были в той Тиране? Там есть места мало похожие на пресловутый франтовский Каир и более на приличные районы Минска, Киева, да хоть Маськвы(и сколько там метр для БЕЛОГО человека стоит) или скорее там сплошной Сектор Газа с самостроями в стиле Махачкалы и Дербента с Калькуттой,паутиной проводов на улицах в три метра шириной и парковкой на них, в результате лёгкое стихийное бедствие типа урагана или потопчика - и хана мирному спокойному существованию - только бульдозер и динамит спасёт. Наверно поэтому там "па500ццот" экономогадюшники и массовый отток народу хоть в Марсель, хоть в Стамбул?
Убедили
Хотите ту уютную за 130к. наАбалони - берите. Я памагу - там хорошие люди и есть свой проверенный риэлтор
. Про Махачкалу вообще порадовали - знатный запись-дюн
Там ещё при совке ВСЕ! ездили на ГАЗ-24(ч0рный любимый и рессоры опущенные) - сам видел помпню
Востаннє редагувалось moniks
в П'ят 03 тра, 2019 20:29, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:01
pesikot написав: zzzzzz написав:
Проблема в том что киевская власть вообще не париться планами развития города, им просто это пофиг. Дороги убиваются, мосты убиваются, ремонты проводят ради пиара. Про теплосети и водопроводы вообще я молчу. Нет комплексной схемы развития города , столичная власть ради сиюминутной выгоды принимает решения которые на голову не налезают.
Так вы определитесь, ремонт Шулявского моста - это "ради пиара" или "не было выбора"
С шулявкой уже не было выбора. Так же как и с остальными "тяжелыми" местами - мостик у гидропарка, вон плиту на пивничном будут делать (а состояние бандеровского проспекта ты видел?). На ХШ на мостике делают латками, хотя там надо все переделывать.
Идет затыкание первоочередного, чтобы не развалилось. О системной работе по всему городу и речи нет.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:29
Faceless написав: zzzzzz написав: Faceless написав:
На Венике вовсю копают метро, Шулявский мост уже разобрали - это все ради пиара? Да и хрен с ним тогда, пусть делают, с пиаром или без
Вы как всегда "объективны" . Нехватку ДС, школ мы естественно не замечаем ?
Вы вообще понимаете что такое комплексный план развития города ?????????
Насчет Шулявского моста. Вы реально на приколе или вообще не понимаете что пишете ? Мост на Шулявской уже начал разваливаться. Ремонт моста который начал разваливаться вы записываете в список "великих перемог Кличка" ?
Да у команды Кличка НЕ БЫЛО ВЫБОРА , мост был в аварийном состоянии, и мог вообще разрушиться и убить людей!!! А вы начинаете рассказывать про ПЕРЕМОГУ
П.С. Запишите еще в список "перемог" строительство вело-пешеходного моста, он ОЧЕНЬ нужен городу. А то что левый берег стоит в пробках - та наплевать !!!
Нехватка ДС и школ хроническая все годы.
Я то понимаю, что пишу. Понимаете ли вы, с этим вашим нытьем, что все не так - не уверен
Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось. Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.
А ну да, сколько ДС и школ открылось при Кличко? Только новых а не отреионтировпнных, а теперь сравним с колвом новых ЖК.
вы меня не понимаете или не хотите понимать ?
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:36
zzzzzz написав:
Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось.
Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.
согласен, zzzzzzzzzzzzрада, до "действующего мера" на ПОХе и Голосеево все было заипок
а как же "отрицательная демография", "вымирание населения", "все уехали у Польшщу" и т.д. вы это, определитесь, или крестик или трусы...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:42
барабашов написав:
Давайте вспомним - возможно ли было при Юще наклепать бизнес-новострой по верхней планке цены в прицентралье типа Чикаги с 15ю однухами на этахе и чтоб его гребли и радовались(для себя)? Или нормально было два санузла полноценных в бизнес-трёхе хорошо за 150 кв.м., а однуха в монолите минимум метров 50 была и не нано-студия, а со столовой и полноценной спальней?
Можно было.Но не нужно,квартиры продавались огромные на этапе котлована по ценам,растущим каждый день,ипотека была.Правда наступил 2008 год.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:48
5748909 написав: барабашов написав:
Давайте вспомним - возможно ли было при Юще наклепать бизнес-новострой по верхней планке цены в прицентралье типа Чикаги с 15ю однухами на этахе и чтоб его гребли и радовались(для себя)? Или нормально было два санузла полноценных в бизнес-трёхе хорошо за 150 кв.м., а однуха в монолите минимум метров 50 была и не нано-студия, а со столовой и полноценной спальней?
Можно было.Но не нужно,квартиры продавались огромные на этапе котлована по ценам,растущим каждый день,ипотека была.Правда наступил 2008 год.
расскажите чё купили?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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