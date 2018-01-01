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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:50
Смотрю Коломойского на 24-м. Говорит Гонтареву если надо сам привезет из ландонов. И тряхнут фсё
. А вы говорите брать (кому-то) недвигу
. Та таких бурэвиях в недвигу ниуходят
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moniks
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:54
Прохожий написав: zzzzzz написав:
Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось.
Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.
согласен, zzzzzzzzzzzzрада, до "действующего мера" на ПОХе и Голосеево все было заипок
а как же "отрицательная демография", "вымирание населения", "все уехали у Польшщу" и т.д. вы это, определитесь, или крестик или трусы...
В стране отрицательная демография. В Киеве пока что идет прирост.
Вроде умный человек а пишете какой-то бред в стиле троля третьеклассника.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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