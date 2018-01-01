|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотрю Коломойского на 24-м. Говорит Гонтареву если надо сам привезет из ландонов. И тряхнут фсё . А вы говорите брать (кому-то) недвигу . Та таких бурэвиях в недвигу ниуходят
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:54
В стране отрицательная демография. В Киеве пока что идет прирост.
Вроде умный человек а пишете какой-то бред в стиле троля третьеклассника.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:28
Вопрос прежний, так "ради пиара" или "не было выбора" ?
Если "не было выбора", то замолчите и дайте доделать ремонт.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:36
Ну да, вот как наступил 2014 год, так сразу все поняли вдруг, что есть проблема с садиками и школами . До 2014 года такой проблемы не было в принципе.
А вот с 2014, сразу и вдруг, возникла проблема с ДС и школами.
PS. Сколько я вам писал, анализ - не ваше. Пишите цифры, много цифр, разную статистику. Но не анализируйте её.
Но если вы хотите быть мальчиком для битья, то welcome.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:43
Судя по всему Киван выкупил у Энергополя Печерск-Плазу. И сразу ценник прибил к более-менее вменяемому уровню.
|