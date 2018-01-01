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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотрю Коломойского на 24-м. Говорит Гонтареву если надо сам привезет из ландонов. И тряхнут фсё . А вы говорите брать (кому-то) недвигу . Та таких бурэвиях в недвигу ниуходят
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:54
В стране отрицательная демография. В Киеве пока что идет прирост.
Вроде умный человек а пишете какой-то бред в стиле троля третьеклассника.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:28
Вопрос прежний, так "ради пиара" или "не было выбора" ?
Если "не было выбора", то замолчите и дайте доделать ремонт.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:36
Ну да, вот как наступил 2014 год, так сразу все поняли вдруг, что есть проблема с садиками и школами . До 2014 года такой проблемы не было в принципе.
А вот с 2014, сразу и вдруг, возникла проблема с ДС и школами.
PS. Сколько я вам писал, анализ - не ваше. Пишите цифры, много цифр, разную статистику. Но не анализируйте её.
Но если вы хотите быть мальчиком для битья, то welcome.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:43
Судя по всему Киван выкупил у Энергополя Печерск-Плазу. И сразу ценник прибил к более-менее вменяемому уровню.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:51
Так, если не ошибаюсь, крещатик латками латают. От проспекта Бандеры до ул. северной все дороги оболони напоминают места боевых действий. На северном мосту перекрыли полосу для ремонта. В общем можно констатировать, что от латочного ремонта никуда не скрыться, тк разваливается гораздо веселее, чем успевают перекладывать с нуля.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:02
Плотность застройки поха явно вышла на пик не при действующем мэре. Пох- это сисистемный провал всей киевской власти со времён независимости. Метро, спальник, дешёвое жильё, ноль рабочих мест, вот и получили... Так же и проблема с пробками, при существующей застройке, а именно наличие спальников, проблема с пробками будет всегда, и не только на левом берегу. Просто на лб она более выраженна из за ограниченной пропуск способности мостов.
По этой же причине весь мир сидит в аренде, если поменял работу, то переехал ближе к офису. К сожалению с нашим менталитетом недвига маст хэв, даже если она на окраине обухова. Проснулся в 5.30 и к 9.30 ты уже возле офиса. Зато купить модно за один фонд
Но нет, будем жрать кактус дальше
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