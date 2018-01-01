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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 935936937938

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю Коломойского на 24-м. Говорит Гонтареву если надо сам привезет из ландонов. И тряхнут фсё :twisted: . А вы говорите брать (кому-то) недвигу :roll:. Та таких бурэвиях в недвигу ниуходят 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:54

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось. Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.

согласен, zzzzzzzzzzzzрада, до "действующего мера" на ПОХе и Голосеево все было заипок 8)

а как же "отрицательная демография", "вымирание населения", "все уехали у Польшщу" и т.д. вы это, определитесь, или крестик или трусы... :mrgreen:


В стране отрицательная демография. В Киеве пока что идет прирост.
Вроде умный человек а пишете какой-то бред в стиле троля третьеклассника.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:28

  vano80 написав:
С шулявкой уже не было выбора. Так же как и с остальными "тяжелыми" местами - мостик у гидропарка, вон плиту на пивничном будут делать (а состояние бандеровского проспекта ты видел?). На ХШ на мостике делают латками, хотя там надо все переделывать.
Идет затыкание первоочередного, чтобы не развалилось. О системной работе по всему городу и речи нет.

Вопрос прежний, так "ради пиара" или "не было выбора" ?
Если "не было выбора", то замолчите и дайте доделать ремонт.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:36

  zzzzzz написав:
Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось. Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.

А ну да, сколько ДС и школ открылось при Кличко? Только новых а не отреионтировпнных, а теперь сравним с колвом новых ЖК.

вы меня не понимаете или не хотите понимать ?

Ну да, вот как наступил 2014 год, так сразу все поняли вдруг, что есть проблема с садиками и школами . До 2014 года такой проблемы не было в принципе.
А вот с 2014, сразу и вдруг, возникла проблема с ДС и школами.
PS. Сколько я вам писал, анализ - не ваше. Пишите цифры, много цифр, разную статистику. Но не анализируйте её.
Но если вы хотите быть мальчиком для битья, то welcome.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:43

Судя по всему Киван выкупил у Энергополя Печерск-Плазу. И сразу ценник прибил к более-менее вменяемому уровню.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:51

  vano80 написав: На ХШ на мостике делают латками, хотя там надо все

Так, если не ошибаюсь, крещатик латками латают. От проспекта Бандеры до ул. северной все дороги оболони напоминают места боевых действий. На северном мосту перекрыли полосу для ремонта. В общем можно констатировать, что от латочного ремонта никуда не скрыться, тк разваливается гораздо веселее, чем успевают перекладывать с нуля.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:02

  zzzzzz написав:
Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось. Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.


вы меня не понимаете или не хотите понимать ?

Плотность застройки поха явно вышла на пик не при действующем мэре. Пох- это сисистемный провал всей киевской власти со времён независимости. Метро, спальник, дешёвое жильё, ноль рабочих мест, вот и получили... Так же и проблема с пробками, при существующей застройке, а именно наличие спальников, проблема с пробками будет всегда, и не только на левом берегу. Просто на лб она более выраженна из за ограниченной пропуск способности мостов.

По этой же причине весь мир сидит в аренде, если поменял работу, то переехал ближе к офису. К сожалению с нашим менталитетом недвига маст хэв, даже если она на окраине обухова. Проснулся в 5.30 и к 9.30 ты уже возле офиса. Зато купить модно за один фонд

Но нет, будем жрать кактус дальше
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