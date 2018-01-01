Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:02

zzzzzz написав:

Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось. Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.





вы меня не понимаете или не хотите понимать ? Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось. Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.вы меня не понимаете или не хотите понимать ?

Плотность застройки поха явно вышла на пик не при действующем мэре. Пох- это сисистемный провал всей киевской власти со времён независимости. Метро, спальник, дешёвое жильё, ноль рабочих мест, вот и получили... Так же и проблема с пробками, при существующей застройке, а именно наличие спальников, проблема с пробками будет всегда, и не только на левом берегу. Просто на лб она более выраженна из за ограниченной пропуск способности мостов.По этой же причине весь мир сидит в аренде, если поменял работу, то переехал ближе к офису. К сожалению с нашим менталитетом недвига маст хэв, даже если она на окраине обухова. Проснулся в 5.30 и к 9.30 ты уже возле офиса. Зато купить модно за один фондНо нет, будем жрать кактус дальше