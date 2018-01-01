Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав:Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось. Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.
согласен, zzzzzzzzzzzzрада, до "действующего мера" на ПОХе и Голосеево все было заипок
а как же "отрицательная демография", "вымирание населения", "все уехали у Польшщу" и т.д. вы это, определитесь, или крестик или трусы...
В стране отрицательная демография. В Киеве пока что идет прирост. Вроде умный человек а пишете какой-то бред в стиле троля третьеклассника.
vano80 написав: С шулявкой уже не было выбора. Так же как и с остальными "тяжелыми" местами - мостик у гидропарка, вон плиту на пивничном будут делать (а состояние бандеровского проспекта ты видел?). На ХШ на мостике делают латками, хотя там надо все переделывать. Идет затыкание первоочередного, чтобы не развалилось. О системной работе по всему городу и речи нет.
Вопрос прежний, так "ради пиара" или "не было выбора" ? Если "не было выбора", то замолчите и дайте доделать ремонт.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zzzzzz написав: Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось. Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.
А ну да, сколько ДС и школ открылось при Кличко? Только новых а не отреионтировпнных, а теперь сравним с колвом новых ЖК.
вы меня не понимаете или не хотите понимать ?
Ну да, вот как наступил 2014 год, так сразу все поняли вдруг, что есть проблема с садиками и школами . До 2014 года такой проблемы не было в принципе. А вот с 2014, сразу и вдруг, возникла проблема с ДС и школами. PS. Сколько я вам писал, анализ - не ваше. Пишите цифры, много цифр, разную статистику. Но не анализируйте её. Но если вы хотите быть мальчиком для битья, то welcome.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
vano80 написав: На ХШ на мостике делают латками, хотя там надо все
Так, если не ошибаюсь, крещатик латками латают. От проспекта Бандеры до ул. северной все дороги оболони напоминают места боевых действий. На северном мосту перекрыли полосу для ремонта. В общем можно констатировать, что от латочного ремонта никуда не скрыться, тк разваливается гораздо веселее, чем успевают перекладывать с нуля.
zzzzzz написав: Нехватка ДС,школ усугубилась как раз при действуюшем мере ....это в районах ПОХ и Голосеевском сейчас все обострилось. Про нарушение всех мыслимых норм по плотности застройки лучше молчать.
вы меня не понимаете или не хотите понимать ?
Плотность застройки поха явно вышла на пик не при действующем мэре. Пох- это сисистемный провал всей киевской власти со времён независимости. Метро, спальник, дешёвое жильё, ноль рабочих мест, вот и получили... Так же и проблема с пробками, при существующей застройке, а именно наличие спальников, проблема с пробками будет всегда, и не только на левом берегу. Просто на лб она более выраженна из за ограниченной пропуск способности мостов.
По этой же причине весь мир сидит в аренде, если поменял работу, то переехал ближе к офису. К сожалению с нашим менталитетом недвига маст хэв, даже если она на окраине обухова. Проснулся в 5.30 и к 9.30 ты уже возле офиса. Зато купить модно за один фонд
hume написав:Плотность застройки поха явно вышла на пик не при действующем мэре.
??
Плотность застройки ПОХа как раз растет. Старые дома никто же не вывел из эксплуатации.А новых ЖК на ПОХе добавилось. И продолжают активно строить. А вот с социальной инфраструктурой полный провал. Школы , ДС коммунальные никто строить не желает. Сравните сколько новых домов построили на ПОХе и сколько ДС и школ при Кличке...а еще надо не забыть сколько утвердили новых разрешений на строительство при Кличко с нарушениями норм по плотности
Правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя Печерской райгосадминистрации Анатолию Невмержицкому в том, что он привлекал коммунальных работников к ремонту в собственной квартире. Еще двум чиновникам подконтрольного Невмержицкому коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебном подлоге.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции.
Faceless написав:На Венике вовсю копают метро, Шулявский мост уже разобрали - это все ради пиара? Да и хрен с ним тогда, пусть делают, с пиаром или без
Вы как всегда "объективны" . Нехватку ДС, школ мы естественно не замечаем ? Вы вообще понимаете что такое комплексный план развития города ?????????
Насчет Шулявского моста. Вы реально на приколе или вообще не понимаете что пишете ? Мост на Шулявской уже начал разваливаться. Ремонт моста который начал разваливаться вы записываете в список "великих перемог Кличка" ? Да у команды Кличка НЕ БЫЛО ВЫБОРА , мост был в аварийном состоянии, и мог вообще разрушиться и убить людей!!! А вы начинаете рассказывать про ПЕРЕМОГУ
П.С. Запишите еще в список "перемог" строительство вело-пешеходного моста, он ОЧЕНЬ нужен городу. А то что левый берег стоит в пробках - та наплевать !!!
Нехватка ДС и школ хроническая все годы. Я то понимаю, что пишу. Понимаете ли вы, с этим вашим нытьем, что все не так - не уверен
Є купка ренегатів-українофобів, яким все не подобається і які усюди бачать зраду. Логіки вони не сприймають)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців