RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 936937938939

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:16

  zzzzzz написав:
Плотность застройки ПОХа как раз растет. Старые дома никто же не вывел из эксплуатации.А новых ЖК на ПОХе добавилось. И продолжают активно строить. А вот с социальной инфраструктурой полный провал. Школы , ДС коммунальные никто строить не желает.
Сравните сколько новых домов построили на ПОХе и сколько ДС и школ при Кличке...а еще надо не забыть сколько утвердили новых разрешений на строительство при Кличко с нарушениями норм по плотности

На ПОХе вроде бы уже построенный детсад город не стал брать на баланс. Потихоньку демонтируют. Люди написали петицию. Просят помочь.

https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8761
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 05.01.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:27

l66
Жесть

Вот еще одна петиция на эту тему
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8637
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33126
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 6301 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:57

в рамках субботнего оффтопа:

1) Пешеходно-велосипедный мост: 02.05.2019 - Наводят красоту к открытию
https://www.youtube.com/watch?v=Y601rfCGfyY
2) Подольско-Воскресенский мост: 02.05.2019 - Что сделано за апрель 2019
https://www.youtube.com/watch?v=nASTslbLQgg
3) ШУЛЯВСКИЙ МОСТ: 27.04.2019 - Его разобрали за 40 дней... Последний репортаж
https://www.youtube.com/watch?v=TTwvpVbPnDE
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7018
З нами з: 05.06.16
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 08:05

  kingkongovets написав:в рамках субботнего оффтопа:

1) Пешеходно-велосипедный мост: 02.05.2019 - Наводят красоту к открытию
https://www.youtube.com/watch?v=Y601rfCGfyY
2) Подольско-Воскресенский мост: 02.05.2019 - Что сделано за апрель 2019
https://www.youtube.com/watch?v=nASTslbLQgg
3) ШУЛЯВСКИЙ МОСТ: 27.04.2019 - Его разобрали за 40 дней... Последний репортаж
https://www.youtube.com/watch?v=TTwvpVbPnDE


Мост через Русановскую протоку. Срок сдачи перенесли с мая 2019 на май 2020 в связи с отсутствием финансирования.

Вместо 9 месяцев ремонт будет идти 21 месяц.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33126
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 6301 раз.
 
Профіль
17
2
2
  #<1 ... 936937938939
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1402, 1403, 1404
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14035 2347126
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 07:43
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 179503
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 46664
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5947)
04.05.2019 08:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.