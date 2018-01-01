Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав: Плотность застройки ПОХа как раз растет. Старые дома никто же не вывел из эксплуатации.А новых ЖК на ПОХе добавилось. И продолжают активно строить. А вот с социальной инфраструктурой полный провал. Школы , ДС коммунальные никто строить не желает. Сравните сколько новых домов построили на ПОХе и сколько ДС и школ при Кличке...а еще надо не забыть сколько утвердили новых разрешений на строительство при Кличко с нарушениями норм по плотности
На ПОХе вроде бы уже построенный детсад город не стал брать на баланс. Потихоньку демонтируют. Люди написали петицию. Просят помочь.