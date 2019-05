Додано: Суб 04 тра, 2019 07:57





1) Пешеходно-велосипедный мост: 02.05.2019 - Наводят красоту к открытию

https://www.youtube.com/watch?v=Y601rfCGfyY

2) Подольско-Воскресенский мост: 02.05.2019 - Что сделано за апрель 2019

https://www.youtube.com/watch?v=nASTslbLQgg

3) ШУЛЯВСКИЙ МОСТ: 27.04.2019 - Его разобрали за 40 дней... Последний репортаж

https://www.youtube.com/watch?v=TTwvpVbPnDE в рамках субботнего оффтопа:1) Пешеходно-велосипедный мост: 02.05.2019 - Наводят красоту к открытию2) Подольско-Воскресенский мост: 02.05.2019 - Что сделано за апрель 20193) ШУЛЯВСКИЙ МОСТ: 27.04.2019 - Его разобрали за 40 дней... Последний репортаж

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.