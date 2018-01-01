Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав: Плотность застройки ПОХа как раз растет. Старые дома никто же не вывел из эксплуатации.А новых ЖК на ПОХе добавилось. И продолжают активно строить. А вот с социальной инфраструктурой полный провал. Школы , ДС коммунальные никто строить не желает. Сравните сколько новых домов построили на ПОХе и сколько ДС и школ при Кличке...а еще надо не забыть сколько утвердили новых разрешений на строительство при Кличко с нарушениями норм по плотности
На ПОХе вроде бы уже построенный детсад город не стал брать на баланс. Потихоньку демонтируют. Люди написали петицию. Просят помочь.
Чего вы спорите? Киев теряет в рейтинге комфортности городов каждый год, сейчас на последних местах, если брать Европу.
Но столица то одна, поэтому понаехи едут сюда изо всех сил.
Комунальный ад разверзается в малых городках Украины - Смела и т.д. Сначала рвется там где тонко.
Через 20 лет жизнь на территории некогда 52миллионной страны будет теплиться только в 5-6 городах, из которых самый перспективный Киев. Поэтому если вообще покупать недвижимость в Украине - то только в Киеве. В остальных местах - strong sell
investorkiev написав:Киев теряет в рейтинге комфортности городов каждый год, сейчас на последних местах, если брать Европу.
Но столица то одна, поэтому понаехи едут сюда изо всех сил.
Пора задумываться над тем, чтобы перенести столицу куда-нибудь в Черкассы или Кропивницкий. Это благотворно скажется и на Киеве, и на Черкассах. Можно частями переводить госорганы как в Казахстане, и Астана получила сильное развитие, и Алма-Ата избавилась от многих проблем.
investorkiev написав:Чего вы спорите? Киев теряет в рейтинге комфортности городов каждый год, сейчас на последних местах, если брать Европу. Через 20 лет жизнь на территории некогда 52миллионной страны будет теплиться только в 5-6 городах, из которых самый перспективный Киев. Поэтому если вообще покупать недвижимость в Украине - то только в Киеве. В остальных местах - strong sell
Будет настоящий, а не киношный Готэм-Сити 20+млн. народу. Половина безработные. Вторая половина пенсионеры. Коммунально - транспортный ад. Звёзд галивуда будем знать лично т.к. регулярные съёмки сиквелов Бэтмэна будут проходить в разных районах Киева