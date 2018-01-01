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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 937938939940>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:16

  zzzzzz написав:
Плотность застройки ПОХа как раз растет. Старые дома никто же не вывел из эксплуатации.А новых ЖК на ПОХе добавилось. И продолжают активно строить. А вот с социальной инфраструктурой полный провал. Школы , ДС коммунальные никто строить не желает.
Сравните сколько новых домов построили на ПОХе и сколько ДС и школ при Кличке...а еще надо не забыть сколько утвердили новых разрешений на строительство при Кличко с нарушениями норм по плотности

На ПОХе вроде бы уже построенный детсад город не стал брать на баланс. Потихоньку демонтируют. Люди написали петицию. Просят помочь.

https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8761
l66
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:27

l66
Жесть

Вот еще одна петиция на эту тему
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8637
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:57

в рамках субботнего оффтопа:

1) Пешеходно-велосипедный мост: 02.05.2019 - Наводят красоту к открытию
https://www.youtube.com/watch?v=Y601rfCGfyY
2) Подольско-Воскресенский мост: 02.05.2019 - Что сделано за апрель 2019
https://www.youtube.com/watch?v=nASTslbLQgg
3) ШУЛЯВСКИЙ МОСТ: 27.04.2019 - Его разобрали за 40 дней... Последний репортаж
https://www.youtube.com/watch?v=TTwvpVbPnDE
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 08:05

  kingkongovets написав:в рамках субботнего оффтопа:

1) Пешеходно-велосипедный мост: 02.05.2019 - Наводят красоту к открытию
https://www.youtube.com/watch?v=Y601rfCGfyY
2) Подольско-Воскресенский мост: 02.05.2019 - Что сделано за апрель 2019
https://www.youtube.com/watch?v=nASTslbLQgg
3) ШУЛЯВСКИЙ МОСТ: 27.04.2019 - Его разобрали за 40 дней... Последний репортаж
https://www.youtube.com/watch?v=TTwvpVbPnDE


Мост через Русановскую протоку. Срок сдачи перенесли с мая 2019 на май 2020 в связи с отсутствием финансирования.

Вместо 9 месяцев ремонт будет идти 21 месяц.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чего вы спорите?
Киев теряет в рейтинге комфортности городов каждый год, сейчас на последних местах, если брать Европу.

Но столица то одна, поэтому понаехи едут сюда изо всех сил.

Комунальный ад разверзается в малых городках Украины - Смела и т.д. Сначала рвется там где тонко.

Через 20 лет жизнь на территории некогда 52миллионной страны будет теплиться только в 5-6 городах, из которых самый перспективный Киев. Поэтому если вообще покупать недвижимость в Украине - то только в Киеве. В остальных местах - strong sell
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:21

  investorkiev написав:Киев теряет в рейтинге комфортности городов каждый год, сейчас на последних местах, если брать Европу.

Но столица то одна, поэтому понаехи едут сюда изо всех сил.


Пора задумываться над тем, чтобы перенести столицу куда-нибудь в Черкассы или Кропивницкий.
Это благотворно скажется и на Киеве, и на Черкассах.
Можно частями переводить госорганы как в Казахстане, и Астана получила сильное развитие, и Алма-Ата избавилась от многих проблем.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:23

freeze
Главное построить вело-пешеходный мост , тогда сразу рейтинг поднимется :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:50

  investorkiev написав:Чего вы спорите?
Киев теряет в рейтинге комфортности городов каждый год, сейчас на последних местах, если брать Европу.
Через 20 лет жизнь на территории некогда 52миллионной страны будет теплиться только в 5-6 городах, из которых самый перспективный Киев. Поэтому если вообще покупать недвижимость в Украине - то только в Киеве. В остальных местах - strong sell

Будет настоящий, а не киношный Готэм-Сити :mrgreen: 20+млн. народу. Половина безработные. Вторая половина пенсионеры. Коммунально - транспортный ад. Звёзд галивуда будем знать лично т.к. регулярные съёмки сиквелов Бэтмэна будут проходить в разных районах Киева :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:13

River Mall выложил видео визуализацию велодорожки вдоль Днепровской набережной на радость велосипедистам.

https://youtu.be/rISfwWnySEE
l66
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:22

  l66 написав:River Mall выложил видео визуализацию велодорожки вдоль Днепровской набережной на радость велосипедистам.

https://youtu.be/rISfwWnySEE


в реале на ней будут бродить пешеходы и мамаши с колясками, парковаться машины, торговать стихийные торговцы и передвижные кофейни
в топку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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