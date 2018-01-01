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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 тра, 2019 10:23
investorkiev написав:
Чего вы спорите?
Киев теряет в рейтинге комфортности городов каждый год, сейчас на последних местах, если брать Европу.
Но столица то одна, поэтому понаехи едут сюда изо всех сил.
Комунальный ад разверзается в малых городках Украины - Смела и т.д. Сначала рвется там где тонко.
Через 20 лет жизнь на территории некогда 52миллионной страны будет теплиться только в 5-6 городах, из которых самый перспективный Киев. Поэтому если вообще покупать недвижимость в Украине - то только в Киеве. В остальных местах - strong sell
А жить в Киеве понаехи за чей счет будут?
Киев - нефтедоллары, финансовый центр или очаг наукоемких технологий?
Вопрос есть ли жизнь в Киеве без МВФ.
Натаха ты МВА в Крыжополе получала?
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Додано: Суб 04 тра, 2019 11:19
pesikot написав: vano80 написав:
С шулявкой уже не было выбора. Так же как и с остальными "тяжелыми" местами - мостик у гидропарка, вон плиту на пивничном будут делать (а состояние бандеровского проспекта ты видел?). На ХШ на мостике делают латками, хотя там надо все переделывать.
Идет затыкание первоочередного, чтобы не развалилось. О системной работе по всему городу и речи нет.
Вопрос прежний, так "ради пиара" или "не было выбора" ?
Если "не было выбора", то замолчите и дайте доделать ремонт.
Не было выбора, потому как упавший мост задавил бы "пиар" полностью
Кстати о городе. У речного вокзала ларьков и мешков наставили, что пройти-проехать уже тяжело в выходные.
Может у нас подол туристическое место? Всего то от мостика недалеко-то? Дааааа, разваливающиеся дома (а, они же частные), дороги, тротуары...
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