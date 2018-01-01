Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав: Плотность застройки ПОХа как раз растет. Старые дома никто же не вывел из эксплуатации.А новых ЖК на ПОХе добавилось. И продолжают активно строить. А вот с социальной инфраструктурой полный провал. Школы , ДС коммунальные никто строить не желает. Сравните сколько новых домов построили на ПОХе и сколько ДС и школ при Кличке...а еще надо не забыть сколько утвердили новых разрешений на строительство при Кличко с нарушениями норм по плотности
На ПОХе вроде бы уже построенный детсад город не стал брать на баланс. Потихоньку демонтируют. Люди написали петицию. Просят помочь.
investorkiev написав:Киев теряет в рейтинге комфортности городов каждый год, сейчас на последних местах, если брать Европу.
Но столица то одна, поэтому понаехи едут сюда изо всех сил.
Пора задумываться над тем, чтобы перенести столицу куда-нибудь в Черкассы или Кропивницкий. Это благотворно скажется и на Киеве, и на Черкассах. Можно частями переводить госорганы как в Казахстане, и Астана получила сильное развитие, и Алма-Ата избавилась от многих проблем.
vano80 написав: С шулявкой уже не было выбора. Так же как и с остальными "тяжелыми" местами - мостик у гидропарка, вон плиту на пивничном будут делать (а состояние бандеровского проспекта ты видел?). На ХШ на мостике делают латками, хотя там надо все переделывать. Идет затыкание первоочередного, чтобы не развалилось. О системной работе по всему городу и речи нет.
Вопрос прежний, так "ради пиара" или "не было выбора" ? Если "не было выбора", то замолчите и дайте доделать ремонт.
Не было выбора, потому как упавший мост задавил бы "пиар" полностью Кстати о городе. У речного вокзала ларьков и мешков наставили, что пройти-проехать уже тяжело в выходные. Может у нас подол туристическое место? Всего то от мостика недалеко-то? Дааааа, разваливающиеся дома (а, они же частные), дороги, тротуары...