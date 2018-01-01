Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Слышал историю как в доме бизнес класса, дочка купила большую квартиру для мамы с подобными странностями. Сиделки убегали на второй день, так как колоть спецпрепараты женщина не давала. После того как женщина была замечена в затягивании газовых баллонов в свою квартиру, некоторые эвакуировали свои семьи. Женщина говорила, что электроплита её облучает... и вообще, в свей квартире может делать всё что хочет...
UA написав:https://changeua.com/news/v-kieve-zhenshhina-prevratila-dom-na-svalku-video/
Слышал историю как в доме бизнес класса, дочка купила большую квартиру для мамы с подобными странностями. Сиделки убегали на второй день, так как колоть спецпрепараты женщина не давала. После того как женщина была замечена в затягивании газовых баллонов в свою квартиру, некоторые эвакуировали свои семьи. Женщина говорила, что электроплита её облучает... и вообще, в свей квартире может делать всё что хочет...
Вся страна сейчас похожа на эту женщину со странностями....