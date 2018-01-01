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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 938939940941>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://changeua.com/news/v-kieve-zhens ... lku-video/

Слышал историю как в доме бизнес класса, дочка купила большую квартиру для мамы с подобными странностями. Сиделки убегали на второй день, так как колоть спецпрепараты женщина не давала.
После того как женщина была замечена в затягивании газовых баллонов в свою квартиру, некоторые эвакуировали свои семьи.
Женщина говорила, что электроплита её облучает... и вообще, в свей квартире может делать всё что хочет...
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:41

а почiм наразi продукти борщового набору в Польщi?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:43

2трешка

2трешка - ЖК Петровський?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут писали про ЖК Poetica.
А в чем прикол? Цена 950-1200 при сдаче через 2 года. При этом, рядом обжитые дома хорошего уровня по 1200$/м2.
Или я что-то упустил? Зображення

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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 21:15

  l66 написав:
  zzzzzz написав:
Плотность застройки ПОХа как раз растет. Старые дома никто же не вывел из эксплуатации.А новых ЖК на ПОХе добавилось. И продолжают активно строить. А вот с социальной инфраструктурой полный провал. Школы , ДС коммунальные никто строить не желает.
Сравните сколько новых домов построили на ПОХе и сколько ДС и школ при Кличке...а еще надо не забыть сколько утвердили новых разрешений на строительство при Кличко с нарушениями норм по плотности

На ПОХе вроде бы уже построенный детсад город не стал брать на баланс. Потихоньку демонтируют. Люди написали петицию. Просят помочь.

https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8761

Я не розумію довпайопів, які купляють новобуди в чистому полі, без належної інфраструктури. І потім вимагають від держави дитсадків, поліклінік, рейкового транспорту і тп.

А перед купівлею житла в чистому полі - чим вони думали?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 21:27

  Frant написав:
  l66 написав:На ПОХе вроде бы уже построенный детсад город не стал брать на баланс. Потихоньку демонтируют. Люди написали петицию. Просят помочь.

https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8761

Я не розумію довпайопів, які купляють новобуди в чистому полі, без належної інфраструктури. І потім вимагають від держави дитсадків, поліклінік, рейкового транспорту і тп.

А перед купівлею житла в чистому полі - чим вони думали?)))


Будетдорожать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 21:59

К своему стыду впервые услышал про Липскую башню..погуглил, посмотрел на цены, понял что я нищеброд и лузер :oops: :oops:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:57

  zzzzzz написав:К своему стыду впервые услышал про Липскую башню..погуглил, посмотрел на цены, понял что я нищеброд и лузер :oops: :oops:
Общался с человеком купившим (и уже продавшим) там квартиру - дом полное г***о - строился из самых дешёвых материалов))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 23:23

  asti написав:
  zzzzzz написав:К своему стыду впервые услышал про Липскую башню..погуглил, посмотрел на цены, понял что я нищеброд и лузер :oops: :oops:
Общался с человеком купившим (и уже продавшим) там квартиру - дом полное г***о - строился из самых дешёвых материалов))

Из за места там можно было строить из профнастила и гвна. Спрос был бы, даже если бы профнастил и гвно указали в спецификации.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 23:25

  kingkongovets написав:
  l66 написав:River Mall выложил видео визуализацию велодорожки вдоль Днепровской набережной на радость велосипедистам.

https://youtu.be/rISfwWnySEE


в реале на ней будут бродить пешеходы и мамаши с колясками, парковаться машины, торговать стихийные торговцы и передвижные кофейни
в топку
все передвигаются по противополжной стороне, так, что пох.

ПС
А вот кто додумался сделать велодорожку по середине пешеходного моста достоин грамоты.

Ппс
С масштабным "дешевеем" на ветке сохраняется затишье. Подозреваю по профилю кржн из за сложившихся цифр обсуждать нечего.
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