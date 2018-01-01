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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 938939940941

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 23:33

  UA написав:https://changeua.com/news/v-kieve-zhenshhina-prevratila-dom-na-svalku-video/

Слышал историю как в доме бизнес класса, дочка купила большую квартиру для мамы с подобными странностями. Сиделки убегали на второй день, так как колоть спецпрепараты женщина не давала.
После того как женщина была замечена в затягивании газовых баллонов в свою квартиру, некоторые эвакуировали свои семьи.
Женщина говорила, что электроплита её облучает... и вообще, в свей квартире может делать всё что хочет...

Ваша история больше похожа на городскую легенду, а такие бабушки и не только бабушки, в старом жилом фонде встречаются довольно часто.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 23:34

  hume написав:Ппс
С масштабным "дешевеем" на ветке сохраняется затишье. Подозреваю по профилю кржн из за сложившихся цифр обсуждать нечего.



Ээ, о каких цифрах идет речь?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 23:36

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  l66 написав:River Mall выложил видео визуализацию велодорожки вдоль Днепровской набережной на радость велосипедистам.

https://youtu.be/rISfwWnySEE


в реале на ней будут бродить пешеходы и мамаши с колясками, парковаться машины, торговать стихийные торговцы и передвижные кофейни
в топку
все передвигаются по противополжной стороне, так, что пох.

ПС
А вот кто додумался сделать велодорожку по середине пешеходного моста достоин грамоты.

Ппс
С масштабным "дешевеем" на ветке сохраняется затишье. Подозреваю по профилю кржн из за сложившихся цифр обсуждать нечего.

Посмотрел прайс Кадорра по Печерск Плазе. Не интересно. 1620 на 2м этаже, на 3м уже 1670. 4й уже 1760, 6й - 1950. Не интересно. Хотя, если сделают "па багатому", то, может и ниче.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 04 тра, 2019 23:40, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 23:40

  zzzzzz написав:К своему стыду впервые услышал про Липскую башню..погуглил, посмотрел на цены, понял что я нищеброд и лузер :oops: :oops:

таки да...
...осознание..первый шаг к приятию...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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