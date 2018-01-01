Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:https://changeua.com/news/v-kieve-zhenshhina-prevratila-dom-na-svalku-video/
Слышал историю как в доме бизнес класса, дочка купила большую квартиру для мамы с подобными странностями. Сиделки убегали на второй день, так как колоть спецпрепараты женщина не давала. После того как женщина была замечена в затягивании газовых баллонов в свою квартиру, некоторые эвакуировали свои семьи. Женщина говорила, что электроплита её облучает... и вообще, в свей квартире может делать всё что хочет...
Ваша история больше похожа на городскую легенду, а такие бабушки и не только бабушки, в старом жилом фонде встречаются довольно часто.
moniks написав:итальянцев вообще нет понятий "нищеброд или лузер". За 1к.евро в месяц вполне себе счастливы и не меряются сантиметрами. Это такая наша славянская ущербность?
Також за цим ("не гірше ніж в сусіда") давно спостерігаю, і мене це питання давно цікавить. Виявилося, є такє поняття "суб'єктивна бідність". Погугліть, якщо цікаво. В світі цей показник відслідковують і досліджують (і навіть наш Держстат). Ваші слова повністю підтверджуються дослідженням ЄБРР:
Надзвичайно важливою ознакою нерівності в Україні є відсутність помітного зв'язку між її суб'єктивним баченням і статистичними оцінками. Люди добре знають свої статки, але дуже часто мають геть хибне уявлення про доходи і майно інших. Так, 28% українців, які мають у власності друге житло й автомобіль, відносять себе до 30% найбідніших. Серед 35 країн Європи і Центральної Азії, де за сприяння ЄБРР у 2010 році було проведено обстеження Life in Transition, цей показник є найвищим. Для порівняння: в Італії лише 1% власників другого житла й автомобіля вважають себе бідними, в Албанії — 2, в Німеччині, Чехії і Чорногорії — 3%. Така специфіка українського суб'єктивного оцінювання розподілу населення за статками, безперечно, віддзеркалює особливості національного характеру.