Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:https://changeua.com/news/v-kieve-zhenshhina-prevratila-dom-na-svalku-video/
Слышал историю как в доме бизнес класса, дочка купила большую квартиру для мамы с подобными странностями. Сиделки убегали на второй день, так как колоть спецпрепараты женщина не давала. После того как женщина была замечена в затягивании газовых баллонов в свою квартиру, некоторые эвакуировали свои семьи. Женщина говорила, что электроплита её облучает... и вообще, в свей квартире может делать всё что хочет...
Ваша история больше похожа на городскую легенду, а такие бабушки и не только бабушки, в старом жилом фонде встречаются довольно часто.
moniks написав:итальянцев вообще нет понятий "нищеброд или лузер". За 1к.евро в месяц вполне себе счастливы и не меряются сантиметрами. Это такая наша славянская ущербность?
Також за цим ("не гірше ніж в сусіда") давно спостерігаю, і мене це питання давно цікавить. Виявилося, є такє поняття "суб'єктивна бідність". Погугліть, якщо цікаво. В світі цей показник відслідковують і досліджують (і навіть наш Держстат). Ваші слова повністю підтверджуються дослідженням ЄБРР:
Надзвичайно важливою ознакою нерівності в Україні є відсутність помітного зв'язку між її суб'єктивним баченням і статистичними оцінками. Люди добре знають свої статки, але дуже часто мають геть хибне уявлення про доходи і майно інших. Так, 28% українців, які мають у власності друге житло й автомобіль, відносять себе до 30% найбідніших. Серед 35 країн Європи і Центральної Азії, де за сприяння ЄБРР у 2010 році було проведено обстеження Life in Transition, цей показник є найвищим. Для порівняння: в Італії лише 1% власників другого житла й автомобіля вважають себе бідними, в Албанії — 2, в Німеччині, Чехії і Чорногорії — 3%. Така специфіка українського суб'єктивного оцінювання розподілу населення за статками, безперечно, віддзеркалює особливості національного характеру.
- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій? - тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти: 1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити! 2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи
....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році! - тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд.... .... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому?
- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!
- то, які думки що-до цього, панове?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій? - тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти: 1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити! 2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи
....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році! - тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд.... .... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому?
- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!
- то, які думки що-до цього, панове?
Недвижимость потому и считается выгодным инструментом - потому что для инвестиций используется кредитное плечо.
Но не в этой стране, детка! Ставки 20+% годовых по ипотеке ни одна рентабельность не выдержит, разве что ты возьмешь гривневую ипотеку прямо перед очередным обвалом (в ноябре 2013, если проводить аналогии).
Долярчик, я бы на твоем месте поступал бы креативнее.
Купи гараж в гаражном кооперативе, сам своими руками (ну и кумовей, и друзей собутыльников за пузырь, главное без денег) надстрой там пару этажей, сделай септиком с/у, отопление э/э, и сдавай посуточно или по койко-местам приезжим с сел работягам.
При минимуме вложений будешь зарабатывать не меньше чем со своего велосипедного магазина или что там у тебя.
Это если ты хочешь недвижимостью заниматься, а не операционным бизнесом-торговлей.