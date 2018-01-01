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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 тра, 2019 14:16
Долярчик написав:
... щоб взули не вас, а ви їх!
- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій?
- тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти:
1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити!
2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи
....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
- тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд....
.... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому?
- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!
- то, які думки що-до цього, панове?
Все це можна, мало того, зазвичай так і робиться
Але є одне але
Розраховувати на кризу то занадто. Розрахунок йде на те, що борг буде знецвнюватися, доходи в гривні зростати, і вже років за п'ять залишок боргу у відношенні до доходів буде суттєво меншим.
Але й рахувати треба, бо якщо впрягтися у іпотеку по самі вуха то можна не дочекатися, коли борг буде знецвнюватися швидше за нараховані відсотки
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Faceless
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Додано: Нед 05 тра, 2019 14:25
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 05 тра, 2019 14:27
Долярчик
$$$чик, ты рассчитываешь на новый "ХрымНяш" и троекратный девал за 10-15мес? Если повторится ситуация 08-09г.г. то на 25% -ой ипотеке наживёшь только гемор, и то если вовремя сольёшся в противном случае - живёшь в своём и оно тебе стоит в у.е. не дешевле чем стоило до краха Лемманов там или Газпрома
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барабашов
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Додано: Нед 05 тра, 2019 14:30
Faceless написав:
Але й рахувати треба, бо якщо впрягтися у іпотеку по самі вуха то можна не дочекатися, коли борг буде знецвнюватися швидше за нараховані відсотки
... так брати той варіант, де розбита РІВНА сума на кожен місяць..... - тобто, 10тис. грн/міс, буде і через 5р. - 10тис/міс.
....але, загалом - це має право на життя!
- просто, чомусь мало хто у нас тим плечем користується......
- страхи/бояться?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 05 тра, 2019 14:32
барабашов написав:Долярчик
$$$чик, ты рассчитываешь на новый "ХрымНяш" и троекратный девал за 10-15мес? Если повторится ситуация 08-09г.г. то на 25% -ой ипотеке наживёшь только гемор, и то если вовремя сольёшся в противном случае - живёшь в своём и оно тебе стоит в у.е. не дешевле чем стоило до краха Лемманов там или Газпрома
... я далеко не погружаюсь))
- беру за приклад 2013р
- і порівнюю все в гривні
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 05 тра, 2019 14:33
Может, потому, что условия получения ипотеки таковы, что получить ее могут только те, кому она не нужна?
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Додано: Нед 05 тра, 2019 14:39
Долярчик, ты меня не убедил что во Львов гастрики не едут. Уверен что едут.
Ну если не гастрики - сделай поприличнее и сдавай через AirB&B, будет тебе еще и валютная выручка на случай девала. Туристы-нищеброды то в Лемберг едут, жить им где то нужно.
А жинку свою напряжешь им еще брекфесты готовить за отдельную плату - и вот уже семейный подряд.
Ни одна копейка не должна мимо тебя проплывать, это ж бизнес.
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investorkiev
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