RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 940941942943

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 137
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:25

Faceless Зображення
investorkiev
 
Повідомлень: 164
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:29

"хто має - тому додасться, а хто не має - тому відніметься"

  Natt написав:Может, потому, что условия получения ипотеки таковы, что получить ее могут только те, кому она не нужна?

...якось так)) - та й для тих, кому вона дууууже потрібна, як правило, іпотека стає кабалою/важким ярмом...... а інколи, і "ламає" життя пересічним...
- а от тим, кому іпотека "не потрібна" - то вони просто-напросто можуть скористатись нею, як допоміжним плечем/опорою, для своїх бізнес-думок/планів/ідей...
  Faceless написав:Чого це мало? В Україні іпотеку зазвичай і оформлюють з таким розрахунком

- але, чомусь тут, та й на банківських гілках - майже, або й зовсім не обговорюють це......
- а так би було цікаво, почитати людей, які брали іпотеку(або зараз в ній) - про різні підводні каміння і т. д.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6233
З нами з: 19.10.15
Подякував: 436 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик, нет сейчас вменяемой ипотеки в стране, что ты хочешь услышать?

Лучше строй хостел из гаража, беспроиграшный вариант.
investorkiev
 
Повідомлень: 164
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, вот никто почему то не обсуждает.

Новый президент Зе открытым текстом говорит что перевезет АП на окраину. Следом потянутся прочие чиновники.

Как это повлияет на цены?

Станет ли ВДНХ новой Банковой?

Нужно ли сливать сталинки на Институтской и брать на всю катлету Эврику?
investorkiev
 
Повідомлень: 164
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
  Natt написав:Может, потому, что условия получения ипотеки таковы, что получить ее могут только те, кому она не нужна?

...якось так)) - та й для тих, кому вона дууууже потрібна, як правило, іпотека стає кабалою/важким ярмом...... а інколи, і "ламає" життя пересічним...
- а от тим, кому іпотека "не потрібна" - то вони просто-напросто можуть скористатись нею, як допоміжним плечем/опорою, для своїх бізнес-думок/планів/ідей...
  Faceless написав:Чого це мало? В Україні іпотеку зазвичай і оформлюють з таким розрахунком

- але, чомусь тут, та й на банківських гілках - майже, або й зовсім не обговорюють це......
- а так би було цікаво, почитати людей, які брали іпотеку(або зараз в ній) - про різні підводні каміння і т. д.
Не обговорюють, бо угоди з іпотеки ледь не одиничні.
В мене колега, наприклад, минулого року взяв іпотеку - звісно, на меншу частину вартості житла.
Я на цій гілці також неодноразово описував умови доцільності іпотеки за поточних ставок.
Вибір залежить: від того, для чого купується житло, для себе чи ні; від розміру альтернативних витрат (витрати на оренду), частки доходів, що може йти на заощадження, наявності заощаджень на власний внесок та на ремонт ну і звісно розміру платежів
Чим менша частка вартості сплачується іпотекою, чим вищі витрати на оренду - тим доцільніше скористатися іпотекою й "купити час" - тобто придбати житло за допомогою іпотеки раніше, ніж довелося б накопичувати на нього без кредиту.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24615
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5807 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Кстати, вот никто почему то не обсуждает.

Новый президент Зе открытым текстом говорит что перевезет АП на окраину. Следом потянутся прочие чиновники.

Как это повлияет на цены?

Станет ли ВДНХ новой Банковой?

Нужно ли сливать сталинки на Институтской и брать на всю катлету Эврику?


Мало ли что говорит.
Не факт, что перевезет
Не факт, что на окраину

Тут надо учитывать вопросы госбезопасности, спецсвязь и прочие коммуникации, все это не так просто реализовать и перенести, это не переезд обычного офиса. Зе пока что явно не понимает о чем говорит.
Хотя, в этом плане я бы такой переезд поддержал. Возможно даже за город. Но вместе с АП есть смысл переносить и ВР и большинство министерств.

При этом центр остаётся центром, и никуда он не рухнет от такого перемещения. И уж тем более не добавит цены Эврике
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24615
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5807 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:11

  investorkiev написав:Долярчик, нет сейчас вменяемой ипотеки в стране, что ты хочешь услышать?

Лучше строй хостел из гаража, беспроиграшный вариант.

:mrgreen:
... то вже краще дачі біля міста викупляти і з них хостели робити...... - але, щось руху у цьому напрямку не помічаю....- щось таким теж ніхто не хоче заморочуватись :roll:
- а от у країні-агресорі - таке практикують і, ніби, успішно!(можу кинути сюди пару ютюб-роликів, де про це розповідають і показують РЕАЛЬНІ об'єкти)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6233
З нами з: 19.10.15
Подякував: 436 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
  investorkiev написав:Долярчик, нет сейчас вменяемой ипотеки в стране, что ты хочешь услышать?

Лучше строй хостел из гаража, беспроиграшный вариант.

:mrgreen:
... то вже краще дачі біля міста викупляти і з них хостели робити...... - але, щось руху у цьому напрямку не помічаю....- щось таким теж ніхто не хоче заморочуватись :roll:
- а от у країні-агресорі - таке практикують і, ніби, успішно!(можу кинути сюди пару ютюб-роликів, де про це розповідають і показують РЕАЛЬНІ об'єкти)
Пхайте ті дурні відео деінде.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24615
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5807 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:15

  investorkiev написав:Долярчик, нет сейчас вменяемой ипотеки в стране, что ты хочешь услышать?

Лучше строй хостел из гаража, беспроиграшный вариант.




  investorkiev написав:
  Долярчик написав:... щоб взули не вас, а ви їх! ;)


- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій?
- тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти:
1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити!
2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи ;)

....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
- тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд....
.... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому? ;)

- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!

- то, які думки що-до цього, панове?


Недвижимость потому и считается выгодным инструментом - потому что для инвестиций используется кредитное плечо.

Но не в этой стране, детка!
Ставки 20+% годовых по ипотеке ни одна рентабельность не выдержит, разве что ты возьмешь гривневую ипотеку прямо перед очередным обвалом (в ноябре 2013, если проводить аналогии).

Долярчик, я бы на твоем месте поступал бы креативнее.

.................................

Это если ты хочешь недвижимостью заниматься, а не операционным бизнесом-торговлей.


Вы написали про кредитное плече, а дальше написали, что ставка в 20% не выдержит. Поясните это?
Облигации на 7 лет есть под ~15%. Разница 1%-5%. 20-15=5.

Я создавал тему про кредитное плече:
[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 22.12.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 940941942943
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, Vadim V і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1402, 1403, 1404
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14035 2347771
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 07:43
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 179523
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 47153
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.