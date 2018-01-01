Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Может, потому, что условия получения ипотеки таковы, что получить ее могут только те, кому она не нужна?
...якось так)) - та й для тих, кому вона дууууже потрібна, як правило, іпотека стає кабалою/важким ярмом...... а інколи, і "ламає" життя пересічним... - а от тим, кому іпотека "не потрібна" - то вони просто-напросто можуть скористатись нею, як допоміжним плечем/опорою, для своїх бізнес-думок/планів/ідей...
Faceless написав:Чого це мало? В Україні іпотеку зазвичай і оформлюють з таким розрахунком
- але, чомусь тут, та й на банківських гілках - майже, або й зовсім не обговорюють це...... - а так би було цікаво, почитати людей, які брали іпотеку(або зараз в ній) - про різні підводні каміння і т. д.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Natt написав:Может, потому, что условия получения ипотеки таковы, что получить ее могут только те, кому она не нужна?
...якось так)) - та й для тих, кому вона дууууже потрібна, як правило, іпотека стає кабалою/важким ярмом...... а інколи, і "ламає" життя пересічним... - а от тим, кому іпотека "не потрібна" - то вони просто-напросто можуть скористатись нею, як допоміжним плечем/опорою, для своїх бізнес-думок/планів/ідей...
Faceless написав:Чого це мало? В Україні іпотеку зазвичай і оформлюють з таким розрахунком
- але, чомусь тут, та й на банківських гілках - майже, або й зовсім не обговорюють це...... - а так би було цікаво, почитати людей, які брали іпотеку(або зараз в ній) - про різні підводні каміння і т. д.
Не обговорюють, бо угоди з іпотеки ледь не одиничні. В мене колега, наприклад, минулого року взяв іпотеку - звісно, на меншу частину вартості житла. Я на цій гілці також неодноразово описував умови доцільності іпотеки за поточних ставок. Вибір залежить: від того, для чого купується житло, для себе чи ні; від розміру альтернативних витрат (витрати на оренду), частки доходів, що може йти на заощадження, наявності заощаджень на власний внесок та на ремонт ну і звісно розміру платежів Чим менша частка вартості сплачується іпотекою, чим вищі витрати на оренду - тим доцільніше скористатися іпотекою й "купити час" - тобто придбати житло за допомогою іпотеки раніше, ніж довелося б накопичувати на нього без кредиту.
investorkiev написав:Кстати, вот никто почему то не обсуждает.
Новый президент Зе открытым текстом говорит что перевезет АП на окраину. Следом потянутся прочие чиновники.
Как это повлияет на цены?
Станет ли ВДНХ новой Банковой?
Нужно ли сливать сталинки на Институтской и брать на всю катлету Эврику?
Мало ли что говорит. Не факт, что перевезет Не факт, что на окраину
Тут надо учитывать вопросы госбезопасности, спецсвязь и прочие коммуникации, все это не так просто реализовать и перенести, это не переезд обычного офиса. Зе пока что явно не понимает о чем говорит. Хотя, в этом плане я бы такой переезд поддержал. Возможно даже за город. Но вместе с АП есть смысл переносить и ВР и большинство министерств.
При этом центр остаётся центром, и никуда он не рухнет от такого перемещения. И уж тем более не добавит цены Эврике
investorkiev написав:Долярчик, нет сейчас вменяемой ипотеки в стране, что ты хочешь услышать?
Лучше строй хостел из гаража, беспроиграшный вариант.
... то вже краще дачі біля міста викупляти і з них хостели робити...... - але, щось руху у цьому напрямку не помічаю....- щось таким теж ніхто не хоче заморочуватись - а от у країні-агресорі - таке практикують і, ніби, успішно!(можу кинути сюди пару ютюб-роликів, де про це розповідають і показують РЕАЛЬНІ об'єкти)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
investorkiev написав:Долярчик, нет сейчас вменяемой ипотеки в стране, что ты хочешь услышать?
Лучше строй хостел из гаража, беспроиграшный вариант.
... то вже краще дачі біля міста викупляти і з них хостели робити...... - але, щось руху у цьому напрямку не помічаю....- щось таким теж ніхто не хоче заморочуватись - а от у країні-агресорі - таке практикують і, ніби, успішно!(можу кинути сюди пару ютюб-роликів, де про це розповідають і показують РЕАЛЬНІ об'єкти)
investorkiev написав:Долярчик, нет сейчас вменяемой ипотеки в стране, что ты хочешь услышать?
Лучше строй хостел из гаража, беспроиграшный вариант.
investorkiev написав:
Долярчик написав:... щоб взули не вас, а ви їх!
- так от, цікавить на рахунок іпотеки: в чім там прикол, якщо можна ДОСТРОКОВО погасити кредит без штрафних санкцій? - тож можна взяти на максимальний термін, щоб менше місячне погашення було(наприклад, на 20р), а тоді 2 варіанти: 1) - зачекати на чергову кризу, а тоді все погасити! 2) - або, якщо ніяких "дурних" змін банк не внесе, то вигідно і всі ті 20р. сплачувати ті "копійки", на які перетвориться кредит після чергової кризи
....бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році! - тож можна було так і іпотеку взяти на новобуд.... .... і розумію, що до цього часу набігла б вже подвійна ціна.... - але, що заважало б закрити її, наприклад, 3-4р. тому?
- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!
- то, які думки що-до цього, панове?
Недвижимость потому и считается выгодным инструментом - потому что для инвестиций используется кредитное плечо.
Но не в этой стране, детка! Ставки 20+% годовых по ипотеке ни одна рентабельность не выдержит, разве что ты возьмешь гривневую ипотеку прямо перед очередным обвалом (в ноябре 2013, если проводить аналогии).
Долярчик, я бы на твоем месте поступал бы креативнее.
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Это если ты хочешь недвижимостью заниматься, а не операционным бизнесом-торговлей.
Вы написали про кредитное плече, а дальше написали, что ставка в 20% не выдержит. Поясните это? Облигации на 7 лет есть под ~15%. Разница 1%-5%. 20-15=5.