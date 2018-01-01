Додано: Нед 05 тра, 2019 16:09

investorkiev написав: Кстати, вот никто почему то не обсуждает.



Новый президент Зе открытым текстом говорит что перевезет АП на окраину. Следом потянутся прочие чиновники.



Как это повлияет на цены?



Станет ли ВДНХ новой Банковой?



Нужно ли сливать сталинки на Институтской и брать на всю катлету Эврику?

Мало ли что говорит.Не факт, что перевезетНе факт, что на окраинуТут надо учитывать вопросы госбезопасности, спецсвязь и прочие коммуникации, все это не так просто реализовать и перенести, это не переезд обычного офиса. Зе пока что явно не понимает о чем говорит.Хотя, в этом плане я бы такой переезд поддержал. Возможно даже за город. Но вместе с АП есть смысл переносить и ВР и большинство министерств.При этом центр остаётся центром, и никуда он не рухнет от такого перемещения. И уж тем более не добавит цены Эврике